Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yangın Faciası Soruşturması: Yangının 4’üncü Kattaki Restorandan Çıktığı Belirlendi

Yangın Faciası Soruşturması: Yangının 4’üncü Kattaki Restorandan Çıktığı Belirlendi

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.01.2025 - 16:41

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Savcılık, yangının 4’üncü katta bulunan restoran bölümünden çıktığını tespit etti. Restoranda çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca savcılık, otelde alarm sistemin yangında çalışmadığını ve yangın söndürmeye yarayan yağmurla sisteminin ise hiç olmadığını belirledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de gece saat 03.00 sularında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve adeta can pazarı yaşanmıştı.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de gece saat 03.00 sularında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve adeta can pazarı yaşanmıştı.

CNN Türk’ten Nihat Uludağ, yangın faciasını soruşturan savcılığın tespit ettiği bilgileri açıkladı.

CNN Türk’ten Nihat Uludağ, yangın faciasını soruşturan savcılığın tespit ettiği bilgileri açıkladı.

Savcılık, yangının 4’üncü katta bulunan restoran bölümünde çıktığını belirledi. Restoranda çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Savcılık, yangının 4’üncü katta bulunan restoran bölümünde çıktığını belirledi. Restoranda çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca otelde biri bina dışına biri içinde olmak üzere 2 tane yangın merdiveni olduğu belirlendi. Bina içindeki yangın merdivenin yangın sırasında baca görevi gördüğü ve birçok insanın merdivenlerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ayrıca otelde biri bina dışına biri içinde olmak üzere 2 tane yangın merdiveni olduğu belirlendi. Bina içindeki yangın merdivenin yangın sırasında baca görevi gördüğü ve birçok insanın merdivenlerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan otelde yangın alarmının çalışmadığı ve yangını söndürmeye yarayan yağmurla sisteminin de olmadığı soruşturma dosyasına girdi.

Öte yandan otelde yangın alarmının çalışmadığı ve yangını söndürmeye yarayan yağmurla sisteminin de olmadığı soruşturma dosyasına girdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
16
3
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın