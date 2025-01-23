Yangın Faciası Soruşturması: Yangının 4’üncü Kattaki Restorandan Çıktığı Belirlendi
Yangın Faciası Soruşturması: Yangının 4’üncü Kattaki Restorandan Çıktığı Belirlendi
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Savcılık, yangının 4’üncü katta bulunan restoran bölümünden çıktığını tespit etti. Restoranda çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca savcılık, otelde alarm sistemin yangında çalışmadığını ve yangın söndürmeye yarayan yağmurla sisteminin ise hiç olmadığını belirledi.
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Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de gece saat 03.00 sularında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve adeta can pazarı yaşanmıştı.
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CNN Türk’ten Nihat Uludağ, yangın faciasını soruşturan savcılığın tespit ettiği bilgileri açıkladı.
Savcılık, yangının 4’üncü katta bulunan restoran bölümünde çıktığını belirledi. Restoranda çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca otelde biri bina dışına biri içinde olmak üzere 2 tane yangın merdiveni olduğu belirlendi. Bina içindeki yangın merdivenin yangın sırasında baca görevi gördüğü ve birçok insanın merdivenlerde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Öte yandan otelde yangın alarmının çalışmadığı ve yangını söndürmeye yarayan yağmurla sisteminin de olmadığı soruşturma dosyasına girdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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