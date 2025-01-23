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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Turizm ve Kültür Bakanlığı’nı Adalet Bakanı'na Şikayet Etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Turizm ve Kültür Bakanlığı’nı Adalet Bakanı'na Şikayet Etti

Tanju Özcan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.01.2025 - 14:37

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otelde çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında Bolu Belediyesi ile Turizm ve Kültür Bakanlığı arasında yetki tartışması çıkmıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şikayet etti. Özcan, bakanlığın delilleri karartmak için yanan binayı apar topar yıkmak istediği iddia etti. İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada ise Tanju Özcan’ın iddiaları yalanlandı.

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Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Bolu Belediyesi, otelin belediyenin sorumluluk alanında olmadığını ve oteli denetlemekle görevli kurumun Turizm ve Kültür Bakanlığı olduğunu açıklamıştı.

Bolu Belediyesi, otelin belediyenin sorumluluk alanında olmadığını ve oteli denetlemekle görevli kurumun Turizm ve Kültür Bakanlığı olduğunu açıklamıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın delileri karartmak için yanan otel binasını apar topar yıkmaya çalıştığını iddia etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın delileri karartmak için yanan otel binasını apar topar yıkmaya çalıştığını iddia etti.

Başkan Özcan ayrıca sosyal medyada Turizm ve Kültür Bakanlığı’nı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şikayet etti.

Başkan Özcan ayrıca sosyal medyada Turizm ve Kültür Bakanlığı’nı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şikayet etti.

Tanju Özcan'ın paylaşımı 👇

Tanju Özcan'ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır.'

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İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada ise Tanju Özcan’ın iddiaları yalanlandı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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