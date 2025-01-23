Kartalkaya’daki Oteller Rezervasyon İptali Yapmıyormuş: "Biz Yangından Etkilenmedik"

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye’yi derinden sarsan ve 1 günlük milli yas ilan edilen olay yüzünden aynı bölgedeki otellerden yaptıkları rezervasyonları iptal ettirmek isteyen kişiler de aldıkları cevap karşılığında şok yaşadı. Otellerin, rezervasyon iptali taleplerine “Gelmek istemiyorsanız o sizin kararınız ama ücretinizi iade etmeyiz” dediği öğrenildi.