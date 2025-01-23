Kartalkaya’daki Oteller Rezervasyon İptali Yapmıyormuş: "Biz Yangından Etkilenmedik"
Kartalkaya’daki Oteller Rezervasyon İptali Yapmıyormuş: "Biz Yangından Etkilenmedik"
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye’yi derinden sarsan ve 1 günlük milli yas ilan edilen olay yüzünden aynı bölgedeki otellerden yaptıkları rezervasyonları iptal ettirmek isteyen kişiler de aldıkları cevap karşılığında şok yaşadı. Otellerin, rezervasyon iptali taleplerine “Gelmek istemiyorsanız o sizin kararınız ama ücretinizi iade etmeyiz” dediği öğrenildi.
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Bolu’da 200’den fazla kişinin konakladığı Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabah karşı çıkan yangında can pazarı yaşanmış ve toplam 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Gazeteci Fatih Altaylı, aynı bölgede bulunan otellerin rezervasyon iptallerine olumlu karşılık vermediğini iddia etti.
Yaşanan acı olay sebebiyle Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otellerde yapılan rezervasyonunu iptal ettirmek isteyen bir kişi, “Rezervasyon iptali almıyoruz. Otelimiz ve pistler tam kapasite ile hizmet veriyor. Yangından etkilenmedik. Biz müşterilerimizi ağırlamaya uygunuz. Gelmek istemiyorsanız o sizin kararınız ama ücretinizi iade etmeyiz” cevabı almış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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