Bolu Kartalkaya Yangınından Kim Sorumlu? İşin İçinden Çıkamayınca Yapay Zekaya Sorduk!
Bolu Kartalkaya Yangınından Kim Sorumlu? İşin İçinden Çıkamayınca Yapay Zekaya Sorduk!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Adalet Bakanlığı, yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Doluluk oranı yarıyıl tatili nedeniyle oldukça yüksek olan otelde birçok kişi de yaralandı. Peki bu yangının sorumlusu kim? Dağ başında bulunan 13 katlı ahşap bir otelin, 10 saat boyunca yanmasının sorumlusu kim?
Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı suçu birbirlerine atınca biz de çareyi yapay zekaya sormakta bulduk.
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Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciada 78 kişi hayatını kaybetti.
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Kartalkaya'da yaşanan faciada muhalefet ve iktidar karşılıklı olarak birbirini suçlamaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sorumluların bulunması için 10 gün süre istedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış." dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise oteli denetleme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu, çünkü otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığını iddia etti...
Madem "insanlar" bu konuda bir karar veremiyor, biz de yapay zeka soralım!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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