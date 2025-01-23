Bolu Kartalkaya Yangınından Kim Sorumlu? İşin İçinden Çıkamayınca Yapay Zekaya Sorduk!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Adalet Bakanlığı, yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Doluluk oranı yarıyıl tatili nedeniyle oldukça yüksek olan otelde birçok kişi de yaralandı. Peki bu yangının sorumlusu kim? Dağ başında bulunan 13 katlı ahşap bir otelin, 10 saat boyunca yanmasının sorumlusu kim?

Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı suçu birbirlerine atınca biz de çareyi yapay zekaya sormakta bulduk.