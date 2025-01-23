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Bolu Kartalkaya Yangınından Kim Sorumlu? İşin İçinden Çıkamayınca Yapay Zekaya Sorduk!

Bolu Kartalkaya Yangınından Kim Sorumlu? İşin İçinden Çıkamayınca Yapay Zekaya Sorduk!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 11:10

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Adalet Bakanlığı, yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Doluluk oranı yarıyıl tatili nedeniyle oldukça yüksek olan otelde birçok kişi de yaralandı. Peki bu yangının sorumlusu kim? Dağ başında bulunan 13 katlı ahşap bir otelin, 10 saat boyunca yanmasının sorumlusu kim?

Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı suçu birbirlerine atınca biz de çareyi yapay zekaya sormakta bulduk.

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Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciada 78 kişi hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciada 78 kişi hayatını kaybetti.

Bolu'nun en meşhur oteli olan Grand Kartal Otel bir gece alevlere teslim oldu. 13 katlı ahşap binada başlayan yangın, uzun süre söndürülemedi. Otelin engebeli arazide bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri 13 katın bulunduğu cepheye müdahale edemedi. 

Öte yandan bir otel çalışanı, otelde yangın merdiveni olmadığını iddia etti. Bu iddialara Bakanlık'tan yalanlama geldi.

Kartalkaya'da yaşanan faciada muhalefet ve iktidar karşılıklı olarak birbirini suçlamaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sorumluların bulunması için 10 gün süre istedi.

Kartalkaya'da yaşanan faciada muhalefet ve iktidar karşılıklı olarak birbirini suçlamaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sorumluların bulunması için 10 gün süre istedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çeşitli suçlamalar yönlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış." dedi.

'Öncelikle yaşanan merhum olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Otelde 2 yangın merdiveni var'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise oteli denetleme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu, çünkü otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığını iddia etti...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise oteli denetleme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu, çünkü otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığını iddia etti...

Kültür ve Turizm Bakanı kameraların önünde açık seçik yalan söylemek suretiyle itfaiyemizi suçlama cüretinde bulundu. Sayın Bakan bu olayın bizâtihi sorumlusudur. Bakan Ersoy, 2021-2022-2023-2024 yıllarında Bolu Belediyesi'nin itfaiyesi tarafından 'yangın önlemleri alınmıştır/yeterlidir' şeklinde bir belge var mı, yok mu göstersin! Servis ettikleri belge, 2007 yılına ait. Benim belediye başkanı olmamdan 12 sene önce verilmiş bir belge.

Hukukçulardan da bu konuya dair farklı görüşler geldi:

Madem "insanlar" bu konuda bir karar veremiyor, biz de yapay zeka soralım!

Madem "insanlar" bu konuda bir karar veremiyor, biz de yapay zeka soralım!

ChatGPT'den aldığımız cevap şu şekilde:

Şu ana kadar ulaştığım bilgilere göre, her iki taraf da kendince haklı görünse de sorumluluk, mevzuat ve bölgenin statüsüne bağlı olarak şekilleniyor. 

Özetle

Bolu Belediyesi’nin Savunması

  • Otelin “turizm bölgesi” kapsamında olduğunu ve bu tür bölgelerde denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olduğunu söylüyor.

  • Belediyenin asli sorumluluğunun, turizm bölgesi olmayan alanlardaki ruhsatlandırma ve denetim işlemleriyle sınırlı olduğu iddia ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Savunması

  • Bakanlık, otelin yangın güvenliği ve ruhsat denetimlerinin Bolu Belediyesi tarafından yapıldığını ve olumlu raporların belediyeden geldiğini belirtiyor.

  • Dolayısıyla denetimle ilgili ihmallerin yerel yönetim kaynaklı olduğunu iddia ediyor.

Belgeler ve Tartışma

  • Bolu Belediyesi: Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarına dayalı belgeler sundu ve denetim yetkisinin bakanlıkta olduğunu öne sürdü.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı: Belediyenin otelin yangın güvenliği raporlarını onayladığını ve mevzuata göre denetim sorumluluğunun belediyeye ait olduğunu gösteren belgeler yayımladı.

İlk Değerlendirme

  • Eğer otel “turizm bölgesi” statüsünde ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirli bir sorumluluğu bulunabilir. Ancak bu, belediyeyi yangın güvenliği denetimlerinden tamamen muaf kılmaz.

  • Eğer bölge turizm bölgesi kapsamında değilse, yangın güvenliği ve ruhsatlandırma tamamen belediyenin sorumluluğundadır.

Sonuç

Şu an mevcut belgelere göre net bir taraf seçmek zordur. Ancak her iki tarafın açıklamalarında eksiklikler var ve sorumluluk paylaşımı konusunda yetersiz iletişim ve denetim eksikliği göze çarpıyor. Yargı ve soruşturma sonuçlarını beklemek doğru olacaktır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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