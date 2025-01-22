Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünlü Hukukçu Kartalkaya Yangınında Sorumlunun Kim Olduğunu Paylaştı

Ünlü Hukukçu Kartalkaya Yangınında Sorumlunun Kim Olduğunu Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.01.2025 - 11:12

Geçtiğimiz gün Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan facia aynı zamanda muhalefet ve iktidarın karşılıklı suçlamalarına neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kamuoyundan sorumluların bulunması için 10 gün süre istemesi de farklı tartışmaları beraberinde getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bolu Kartalkaya'da yaşanan facianın yaşandığı bölgenin CHP'li Bolu Merkez'de olmasıyla Başkan Tanju Özcan iktidara yakın kişiler tarafından eleştirilmişti.

Bolu Kartalkaya'da yaşanan facianın yaşandığı bölgenin CHP'li Bolu Merkez'de olmasıyla Başkan Tanju Özcan iktidara yakın kişiler tarafından eleştirilmişti.

Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sorumluların 10 gün içinde belli olacağını açıkladı.

Hukukçu Gönenç Gürkaynak ise ilgili yönetmelikle Turizm Bakanlığı'nı işaret etti.

Hukukçu Gönenç Gürkaynak ise ilgili yönetmelikle Turizm Bakanlığı'nı işaret etti.

Turizm bölgelerinin belediye yetkisi dışında olduğunu ima etti.

Turizm bölgelerinin belediye yetkisi dışında olduğunu ima etti.

Hatta 2012 yılında yapılan değişiklik de o dönem eleştirilmişti.

Hatta 2012 yılında yapılan değişiklik de o dönem eleştirilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olayla ilgili CHP'li belediyelere kayyum atandığı yakın dönemle ilgili şüpheleri olanlar da vardı.

Olayla ilgili CHP'li belediyelere kayyum atandığı yakın dönemle ilgili şüpheleri olanlar da vardı.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın