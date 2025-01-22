Ünlü Hukukçu Kartalkaya Yangınında Sorumlunun Kim Olduğunu Paylaştı
Ünlü Hukukçu Kartalkaya Yangınında Sorumlunun Kim Olduğunu Paylaştı
Geçtiğimiz gün Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan facia aynı zamanda muhalefet ve iktidarın karşılıklı suçlamalarına neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kamuoyundan sorumluların bulunması için 10 gün süre istemesi de farklı tartışmaları beraberinde getirdi.
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Bolu Kartalkaya'da yaşanan facianın yaşandığı bölgenin CHP'li Bolu Merkez'de olmasıyla Başkan Tanju Özcan iktidara yakın kişiler tarafından eleştirilmişti.
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Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sorumluların 10 gün içinde belli olacağını açıkladı.
Hukukçu Gönenç Gürkaynak ise ilgili yönetmelikle Turizm Bakanlığı'nı işaret etti.
Turizm bölgelerinin belediye yetkisi dışında olduğunu ima etti.
Hatta 2012 yılında yapılan değişiklik de o dönem eleştirilmişti.
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Olayla ilgili CHP'li belediyelere kayyum atandığı yakın dönemle ilgili şüpheleri olanlar da vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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