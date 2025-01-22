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Kartalkaya’daki Yangın Faciasından Bir Acı Haber Daha: Ailesinden Farklı Yöne Kaçan Özüm Hayatını Kaybetti

Kartalkaya’daki Yangın Faciasından Bir Acı Haber Daha: Ailesinden Farklı Yöne Kaçan Özüm Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2025 - 10:26

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelde çıkan yangın sonrasında 76 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin kimliklikleri yavaş yavaş belli olmaya başlarken yaşanan felaket de gün yüzüne çıkıyor.  

Otel yangınında Karataşlı ailesi de kâbusu yaşayan ailelerden biriydi. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca dumanların arasında kayboldu. Kızlarını arayan ailesi kahreden haberi aldı...

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Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın sürede tüm binayı sarmış ve 237 kişinin konakladığı otelde 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın sürede tüm binayı sarmış ve 237 kişinin konakladığı otelde 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Kartalkaya'daki kâbusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalandı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi.

Bolu Kartalkaya'daki kâbusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalandı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi.

Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı.

Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı.

Alevlerin arasında kaybolan 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Alevlerin arasında kaybolan 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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