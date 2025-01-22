Yangın Faciasından Kahreden Detay: THY Çalışanı Yangın Sırasında Annesini Arayıp Helallik İstedi
Yangın Faciasından Kahreden Detay: THY Çalışanı Yangın Sırasında Annesini Arayıp Helallik İstedi
Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında Türk Hava Yolları’nda (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü Uzmanı olarak çalışan Zehra Sena Gültekin, yine THY çalışanı eşi Bilal Gültekin ve 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. AK Parti’nin kurucu üyelerinden Habibe Güner’in kızı olan Zehra Sena Gültekin’in ailesinden 9 kişinin daha yangın sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.
Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin'in, yangın sırasında annesini aradığı ve helallik aldığı öğrenildi.
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Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın sürede tüm binayı sarmış ve 237 kişinin konakladığı otelde 76 kişi hayatını kaybetmişti.
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Bolu Kartalkaya'daki 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yaşamını yitirdi.
Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.
Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı.
Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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