Türkiye’de Gündem Yangın Faciası: Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel Yangınının Gazete Manşetleri
Türkiye’de Gündem Yangın Faciası: Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel Yangınının Gazete Manşetleri
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bölgenin en eski oteli olan Grand Kartal otelde çıkan yangın sonucu son belirlemelere göre 76 kişi hayatını kaybetti. Büyük bir trajediye sebep olan yangın faciası sonrasında ülkede 1 günlük milli yas ilan edildi. Yangın anından bu yana ülkedeki tek gündem bu facia olurken gazete manşetlerinde de yine yangın faciası yer aldı. İşte gazete manşetlerinde yer alan yangın haberleri…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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