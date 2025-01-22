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Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Çok Fazla Öğrenci Vardı: Sömestr Tatili Faciaya Dönüştü!

Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Çok Fazla Öğrenci Vardı: Sömestr Tatili Faciaya Dönüştü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2025 - 08:10

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de önceki gece meydana gelen yangın, Türkiye'yi derinden sarstı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Yangında hayatını kaybeden ve yaralı olarak otelden kurtarılanların arasında sömestr tatili de olması sebebiyle çok sayıda çocuk olduğu öğrenildi. 

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Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangın, Türkiye’yi derinden sarstı.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangın, Türkiye’yi derinden sarstı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi.

1 günlük milli yasın ilan edildiği bu faciada, birçok çocuk ve öğrenci de hayatını kaybetti.

1 günlük milli yasın ilan edildiği bu faciada, birçok çocuk ve öğrenci de hayatını kaybetti.

Sömestr tatili olması nedeniyle karnelerini alan çocuklar, aileleriyle brilikte tatile gitmişti.

Sömestr tatili olması nedeniyle karnelerini alan çocuklar, aileleriyle brilikte tatile gitmişti.

Yangında hayatını kaybeden öğrencilerinden şimdiye kadar ismi açıklananlar;

Yangında hayatını kaybeden öğrencilerinden şimdiye kadar ismi açıklananlar;

MEF Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Cem Doğan ve ailesi

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 5-C sınıfından Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’ndan Kemal Tokcan (3. sınıf öğrencisi) ve babası Can Tokcan

Atlas Kaan Tokcan (ana sınıfı öğrencisi) ve babası Atıl Enis Tokcan

TED Ankara Koleji öğrencisi Eren Bağcı

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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