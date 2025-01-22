Kartalkaya’daki Grand Otel Yangınındaki İhmaller: Yangın Uzmanı Otel Yangınındaki İhmalleri Anlattı
Kartalkaya’daki Grand Otel Yangınındaki İhmaller: Yangın Uzmanı Otel Yangınındaki İhmalleri Anlattı
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ya...
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Otel’de önceki gece çıkan yangın sonucunda 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın, ardında birçok soru işaretini bıraktı. Yangın tüpü yoktu diyenler de oldu yangın sensörü yoktu diyenler de.
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkan Vekili, makina mühendisi, yangın güvenliği uzmanı Taner Kaboğlu, Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşanan ihmalleri Hürriyet gazetesine değerlendirdi.
İşte 76 kişiyi kaybettiğimiz facia hakkındaki uzman görüşü…
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Otelde yapısal sorunlar görüldüğüne dikkat çeken Kaboğlu, tespitlerini şöyle sıraladı:
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“Restoranda çıkan yangının bütün binaya yayılmaması, daha çıktığı yerde, yangına dayanıklı malzemeler, yangın durdurucu sistemlerle engellenmiş olması gerekirdi. Bina eski dahi olsa bunlar sonradan ilave edilerek önlemler alınabilirdi.”
“Bizim ne yazık ki tamir tadilat konusunda yangın güvenliği mevzuatımız yok. Bunun derhal çıkarılması ve uygulanması gerekiyor. Mesela Kartalkaya’daki otelde springler, yağmurlama sistemi olsaydı, yangınla birlikte anında devreye gireceği için daha başladığı yerde söner, restoranın dışına hiç çıkmazdı.”
“Yapısal önlemler alınmış olsa yangın en fazla bir kata hapsedilir, insanlar ateşten ve dumandan etkilenmeden binayı boşaltabilirdi. İtfaiye gelene kadar bina boşaltılmış olur, onlar da sadece yangının olduğu küçük bir alana müdahale ederek kısa sürede yangını söndürürlerdi. Oysa burada yayılmış bir yangın var, itfaiye nereden başlayacak söndürmeye, kurtarmaya kimden başlayacak. Çok zordu.”
“Otelin dış cephesi ahşapsa da yangın yalıtımında doğru malzeme kullanılmış. 10 saati aşan yangına rağmen ne cephesi ne de pencereleri yandı.”
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“Merdivenler de yangın merdiveni olarak kullanılabilir ama yangına en az 2 saat dayanıklı ve özel yangın kapıları olması şartıyla. Böylece hem içerdeki insanlar yanmadan, dumana boğulmadan tahliye olabilsinler hem de itfaiye oradan teçhizatıyla girsin, dinlenmek istediğinde oraya çıkabilsin.”
“Eski binalarda itfaiye için ring yolu yok, Kartalkaya’da da yok. Oysa yangın yönetmeliğinde itfaiye erişim yolu zorunluluğu var, yoksa katiyen ruhsat verilmiyor. Demek ki eski binaların tümden yıkılması gerekiyor ama birileri buna yanaşmıyor, kulağının üzerine yatıyor. Yangın her zaman çıkar ama önemli olan alınacak önlemlerle ölümleri engellemek.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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