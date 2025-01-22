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RTÜK Başkanı Açıkladı: Bolu Otel Yangınıyla İlgili Yayın Yasağı Kaldırıldı!

RTÜK Başkanı Açıkladı: Bolu Otel Yangınıyla İlgili Yayın Yasağı Kaldırıldı!

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.01.2025 - 09:36

21 Ocak Salı günü Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın sonucu son belirlemelere göre 76 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin RTÜK tarafından yayın yasağı getirilmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu son belirlemelere göre 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu son belirlemelere göre 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal yas ilan edilen olayla ilgili olarak RTÜK tarafından yayın yasağı getirilmişti.

Ulusal yas ilan edilen olayla ilgili olarak RTÜK tarafından yayın yasağı getirilmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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