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Leyla Dizisi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Leyla Dizisi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.01.2025 - 08:12

Bolu'daki otel faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu 22 Ocak 2025 Çarşamba günü ulusal yas ilan edildi. Olayın ardından dün akşam ekranlarda yer alan dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... yayınlanacak mı merak konusu olmaya başladı. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... bu akşam var mı, yok mu? Leyla dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

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Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Bugün Var mı, Yok mu?

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Bugün Var mı, Yok mu?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu ne yazık ki 76 kişi hayatını kaybetmişti. 22 Ocak Çarşamba gününün ulusal yas ilan edilmesinin ardından televizyon ekranlarında yer alan dizi ve programlar iptal edildi.

22 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanması beklenen 'Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı?' henüz bilinmiyor.

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Yeni Bölüm Ne Zaman?

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Yeni Bölüm Ne Zaman?

Bir değişiklik olmazsa yayın akışında Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü görünüyor.

Açıklama Bekleniyor

Açıklama Bekleniyor

21 Ocak'ta dizilerin bölümlerinin iptal edilmesinin ardından Leyla'nın yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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