Leyla Dizisi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Leyla Dizisi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Bolu'daki otel faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu 22 Ocak 2025 Çarşamba günü ulusal yas ilan edildi. Olayın ardından dün akşam ekranlarda yer alan dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı.
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... yayınlanacak mı merak konusu olmaya başladı. Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... bu akşam var mı, yok mu? Leyla dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...
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Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Bugün Var mı, Yok mu?
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Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... Yeni Bölüm Ne Zaman?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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