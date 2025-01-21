"Yeni Bölüm 2 Saat Sonra" Açıklamasının Ardından Bir Gece Masalı ve Mehmed: Fetihler Sultanı'ndan Haber Geldi!
"Yeni Bölüm 2 Saat Sonra" Açıklamasının Ardından Bir Gece Masalı ve Mehmed: Fetihler Sultanı'ndan Haber Geldi!
Türkiye bugün Bolu'daki otel yangını haberiyle yasa boğuldu. Çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralanmıştı. Bahar ve Sen Ağlama İstanbul dizileri olayın ardından bugün yeni bölümlerini yayınlamama kararı almışlardı. Bölümü yayınlayacaklarını duyuran Bir Gece Masalı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinden son dakika kararı geldi.
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Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 66 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı.
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Yüreğimizi yakan bu olayın ardından ekranlarda ilk iptal haberi Bahar dizisinden gelmişti. Bahar'ın hemen ardından da Sen Ağlama İstanbul dizisinin bu akşam yeni bölümümün yayınlanmayacağı duyurulmuştu.
Mehmed: Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı ise yeni bölümleri yayınlayacaklarını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü 1 günlük yas ilan edildiğini duyurmasının ardından diğer dizilerden de açıklama geldi.
Bir Gece Masalı ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin de bu akşam yeni bölümleri yayınlanmayacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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