Sahipsizler Bu Akşam Var mı, Yok mu? Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu ne yazık ki 76 kişi hayatını kaybetti. Herkesi yasa boğan haberin ardından dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı iddia edildi. Bahar ve Sen Ağlama İstanbul'un yayın akışından kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak 2025 günü 1 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Bu haberin ardından, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı da yeni bölümlerini yayın akışından çıkardı.

Yasın olduğu gün dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...