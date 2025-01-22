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Sahipsizler Bu Akşam Var mı, Yok mu? Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sahipsizler Bu Akşam Var mı, Yok mu? Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.01.2025 - 08:01

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu ne yazık ki 76 kişi hayatını kaybetti. Herkesi yasa boğan haberin ardından dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı iddia edildi. Bahar ve Sen Ağlama İstanbul'un yayın akışından kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak 2025 günü 1 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Bu haberin ardından, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı da yeni bölümlerini yayın akışından çıkardı.

Yasın olduğu gün dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

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Sahipsizler Bugün Var mı, Yok mu?

Sahipsizler Bugün Var mı, Yok mu?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangın sonucu 76 kişi hayatını kaybetti. Hepimizi kahreden bu olay sonucu ülke genelinde 22 Ocak 2025 günü 1 günlük yas ilan edildi. Bu olay sonrasında 21 Ocak 2025 akşamı dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanmadı.

22 Ocak günü dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Çarşamba günleri ekrana gelen Sahipsizler'in yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Henüz dizinin iptal edildiğine dair bir açıklama bulunmuyor.

Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Eğer yeni bir açıklama gelmezse dizinin yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba yayınlanacak.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Resmi Açıklama Bekleniyor

21 Ocak'ta dizilerin ve programların iptal edilmesinin ardından Sahipsizler'in yeni bölümüyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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