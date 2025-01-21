Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Ülkeyi yasa boğan Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını sonrası televizyon ekranlarında dizilerin ve programların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusu gündeme geldi. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı da salı akşamı yayınlanan dizilerden biri.
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...
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Mehmed: Fetihler Sultanı Bugün Var mı, Yok mu?
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Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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