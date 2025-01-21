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Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.01.2025 - 17:56

Ülkeyi yasa boğan Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını sonrası televizyon ekranlarında dizilerin ve programların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusu gündeme geldi. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı da salı akşamı yayınlanan dizilerden biri. 

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

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Mehmed: Fetihler Sultanı Bugün Var mı, Yok mu?

Mehmed: Fetihler Sultanı Bugün Var mı, Yok mu?

Gazeteci Birsen Altuntaş, yaşanan elim olayın ardından birçok markanın televizyon reklamlarını geri çektiğini ve kanalların dizi yayınlarını erteleyebileceğini belirtti. Altuntaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor.''

Ancak Show TV dışında kanallardan henüz resmi bir karar açıklama gelmedi.

Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Güncel TRT 1 yayın akışına göre 21 Ocak Salı saat 20.00’da Mehmet: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü yer alıyor. Ancak son dakika değişikliği olması durumunda dizinin bu akşam yayınlanmayabileceği belirtiliyor. Yayınlanmaması halinde yeni bölümün 28 Ocak 2025 Salı günü ekrana geleceği tahmin ediliyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Resmi Açıklama Bekleniyor

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda televizyon kanalları ve yapımcı firmaların kısa süre içinde resmi açıklamalar yapması bekleniyor. Eğer bir değişiklik yaşanırsa TRT 1 yayın akışında dizinin yerine tekrar bölümler ya da başka programlar yer alabilir.

Güncel bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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