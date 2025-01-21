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Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 17:23

Tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını sonrası televizyon dünyasında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Her hafta Salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Bir Gece Masalı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılıyor. Peki Bir Gece Masalı bu akşam var mı? İşte konuya dair tüm detaylar ve son gelişmeler…

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Bir Gece Masalı Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Bir Gece Masalı Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Gazeteci Birsen Altuntaş, yaşanan elim olayın ardından birçok markanın televizyon reklamlarını geri çektiğini ve kanalların dizi yayınlarını erteleyebileceğini belirtti. Altuntaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor.''

Ancak kanallardan henüz resmi bir karar açıklaması gelmedi.

Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Güncel ATV yayın akışına göre 21 Ocak Salı saat 20.00’da Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü yer alıyor. Ancak son dakika değişikliği olması durumunda dizinin bu akşam yayınlanmayabileceği belirtiliyor. Yayınlanmaması halinde yeni bölümün 28 Ocak 2025 Salı günü ekrana geleceği tahmin ediliyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Resmi Açıklama Bekleniyor

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda televizyon kanalları ve yapımcı firmaların kısa süre içinde resmi açıklamalar yapması bekleniyor. Eğer bir değişiklik yaşanırsa ATV yayın akışında dizinin yerine tekrar bölümler ya da başka programlar yer alabilir.

Güncel bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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