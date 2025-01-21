Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Bir Gece Masalı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını sonrası televizyon dünyasında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Her hafta Salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Bir Gece Masalı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise araştırılıyor. Peki Bir Gece Masalı bu akşam var mı? İşte konuya dair tüm detaylar ve son gelişmeler…
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Bir Gece Masalı Bu Akşam Yayınlanacak mı?
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Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Ne Zaman?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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