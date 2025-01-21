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Sen Ağlama İstanbul Bugün Var mı? (21 Ocak Salı) Sen Ağlama İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sen Ağlama İstanbul Bugün Var mı? (21 Ocak Salı) Sen Ağlama İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 16:45

Star TV ekranlarının en yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul merakla takip ediliyor. Başrollerini iki ünlü ismin paylaştığı Sen Ağlama İstanbul ilk bölümleriyle beğeni kazandı. Bugün ise dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu.

Peki Sen Ağlama İstanbul bu akşam var mı, yok mu? Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman?

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Sen Ağlama İstanbul Bugün Var mı, Yok mu?

Sen Ağlama İstanbul Bugün Var mı, Yok mu?

Ekranların sevilen dizisi Sen Ağlama İstanbul'un izleyicileri, bu akşam dizinin yeni bölümü olup olmadığını merak ediyor. 

Sen Ağlama İstanbul dizisinin 21 Ocak Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. 

Star TV ekranlarında farklı bir program seyirci karşısına çıkacak.

Sen Ağlama İstanbul Neden Yok?

Sen Ağlama İstanbul Neden Yok?

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde yangın meydana geldi. 13 katlı otelde sömestr tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyordu. Yangında 66 kişi hayatını kaybetti. 

Elim olayın ardından dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı kesinleşti. Buna göre, ülkemizde yaşanan elim olay nedeniyle Sen Ağlama İstanbul'un yeni bölümü yayınlanmayacak.

Sen Ağlama İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sen Ağlama İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sen Ağlama İstanbul'un yeni bölümü 21 Ocak tarihinde yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü bir hafta sonra ekranlara gelecek.

Sen Ağlama İstanbul yeni bölümü 28 Ocak Salı günü ekranlarda olacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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