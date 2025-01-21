Bolu Kartalkaya Yangını Nedeniyle Dizilerin Yeni Bölümleri Yayınlanmayabilir!
Bolu Kartalkaya Yangını Nedeniyle Dizilerin Yeni Bölümleri Yayınlanmayabilir!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelde gece saatlerinde başlayan yangın Türkiye'yi derin yasa boğdu. Yaşanan elim olayın ardından Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin yeni bölümleri bu akşam ekrana gelmeyebilir.
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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelde korkunç bir facia yaşandı. Gece saatlerinde başlayan yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatını kaybedenlerin sayısının 66 kişi olduğunu 51 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.
Yaşanan elim olayın ardından Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizilerin yeni bölümleri bu akşam ekrana gelmeyebilir.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti."
Bu nedenle kanallarda dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayabilir. Onur yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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