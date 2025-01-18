Kızılcık Şerbeti'nde Ölüp Geri Gelen Nilay'dan Açıklama: "Nilay Ölürse Diziyi İzlemem Diyenler Oldu!"

Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz bölüm Nilay karakterinin öldüğü izlenimi verilmişti. Ancak yayınlanan yeni bölümde Nilay, geri döndü. Feyza Civelek hayat verdiği Nilay karakteri ile ilgili Sibel Arna'nın YouTube kanalı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a konuştu. 'Nilay ölürse diziyi izlemem diyenler oldu.' diye açıklama yaptı.