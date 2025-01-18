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Kızılcık Şerbeti'nde Ölüp Geri Gelen Nilay'dan Açıklama: "Nilay Ölürse Diziyi İzlemem Diyenler Oldu!"

Kızılcık Şerbeti'nde Ölüp Geri Gelen Nilay'dan Açıklama: "Nilay Ölürse Diziyi İzlemem Diyenler Oldu!"

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.01.2025 - 21:10

Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz bölüm Nilay karakterinin öldüğü izlenimi verilmişti. Ancak yayınlanan yeni bölümde Nilay, geri döndü. Feyza Civelek hayat verdiği Nilay karakteri ile ilgili Sibel Arna'nın YouTube kanalı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a konuştu. 'Nilay ölürse diziyi izlemem diyenler oldu.' diye açıklama yaptı.

Kaynak: https://youtu.be/41DjzHGAR-Q?si=jxq7a...
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Milyonların takipçisi olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde geçtiğimiz bölüm korkunç bir yangın çıktı ve bu yangında Nilay karakterinin öldüğü izlenimi verildi.

Milyonların takipçisi olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde geçtiğimiz bölüm korkunç bir yangın çıktı ve bu yangında Nilay karakterinin öldüğü izlenimi verildi.

Nilay'ın ölüm haberi neredeyse Türkiye'nin gündemine yerleşti. Kızılcık Şerbeti'nin o bölümünün ardından sosyal medyada ve haberlerde tek konuşulan Nilay'dı.

Nilay'ın ölüm haberi neredeyse Türkiye'nin gündemine yerleşti. Kızılcık Şerbeti'nin o bölümünün ardından sosyal medyada ve haberlerde tek konuşulan Nilay'dı.

Ancak yayınlanan yeni bölümde Nilay, geri döndü. Feyza Civelek hayat verdiği Nilay karakteri ile ilgili Sibel Arna'nın YouTube kanalı "Ne Olursan Ol Rahat Ol"a konuştu.

Ancak yayınlanan yeni bölümde Nilay, geri döndü. Feyza Civelek hayat verdiği Nilay karakteri ile ilgili Sibel Arna'nın YouTube kanalı "Ne Olursan Ol Rahat Ol"a konuştu.

"Nilay ölürse diziyi izlemem diyenler oldu." diyen Civelek, "Nilay karakteri kötü bir karakter. Sevdirmesi zor. O yüzden herkes tarafından bu kadar sevdirebildiğim için çok mutluyum." dedi.

"Nilay ölürse diziyi izlemem diyenler oldu." diyen Civelek, "Nilay karakteri kötü bir karakter. Sevdirmesi zor. O yüzden herkes tarafından bu kadar sevdirebildiğim için çok mutluyum." dedi.

Yayını buradan izleyebilirsiniz👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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