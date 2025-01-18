Yemekteyiz Finalinde Ortalık Karıştı: Zuhal Topal Yarışmacıyı Diskalifiye Etti!
Yemekteyiz Finalinde Ortalık Karıştı: Zuhal Topal Yarışmacıyı Diskalifiye Etti!
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in final bölümü yayınlandı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı finalinin ardından sosyal medyada kullanıcılardan tepki yükseldi. Yarışmada bir yarışmacı diskalifiye edildi. İzleyenler ünlü sunucuya bu kararı nedeniyle çok kızdı.
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Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finali yayınlandı.
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Ancak final bölümünün ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi. Yarışmanın son gününde verilen puanların ardından bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olurken bir yarışmacı da programdan diskalifiye edildi.
Zuhal Topal'ın 'Haksız puanlama nedeniyle' bir yarışmacıyı diskalifiye etmesi izleyenlerden tepki çekti.
İşte izleyicinin yorumları:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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