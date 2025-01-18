Deha'dan Ayrılan Ahsen Eroğlu'nun "Hiç İş Kaptırdığın Oldu mu?" Sorusuna Yanıtı Yeniden Gündem Oldu!
Deha'dan Ayrılan Ahsen Eroğlu'nun "Hiç İş Kaptırdığın Oldu mu?" Sorusuna Yanıtı Yeniden Gündem Oldu!
Dün akşam saatlerinde sevilen dizi Deha'nın takipçileri bir şok yaşadı. Birsen Altuntaş, Esme karakterine hayat veren ve Aras Bulut İynemli'nin partneri olan Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrıldığını duyurdu. Dizi takipçileri sosyal medyada bu habere isyan etti. O sıralarda Ahsen Eroğlu'nun Oksijen'e verdiği bir röportajda 'Hiç iş kaptırdığın oldu mu?' sorusuna yanıtı yeniden gündeme yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yanıtı...
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Show TV'nin sevilen dizisi Deha'dan başroldeki Ahsen Eroğlu'nun ayrılık haberi dizi takipçilerini üzdü.
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Sosyal medyada Birsen Altuntaş'ın verdiği ayrılık haberinden sonra güzel oyuncunun diziden ayrılmasına tepkiler yükseldi.
Tam da bu sıralarda Eroğlu'nun Oksijen'e verdiği bir röportaj yeniden gündeme yerleşti. Oyuncuya röportajda "Hiç iş kaptırdığın oldu mu?" diye sorulmuştu.
Eroğlu bu soruya, "Olmuştur herhalde. Arkamdan iş çevrildiği kulağıma geldi. Ama ben etken olmadım. Benim haberim olmadan yapıldı." dedi.
İşte yeniden gündem olan o röportaj kesiti:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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