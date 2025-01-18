Deha'dan Ayrılan Ahsen Eroğlu'nun "Hiç İş Kaptırdığın Oldu mu?" Sorusuna Yanıtı Yeniden Gündem Oldu!

Dün akşam saatlerinde sevilen dizi Deha'nın takipçileri bir şok yaşadı. Birsen Altuntaş, Esme karakterine hayat veren ve Aras Bulut İynemli'nin partneri olan Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrıldığını duyurdu. Dizi takipçileri sosyal medyada bu habere isyan etti. O sıralarda Ahsen Eroğlu'nun Oksijen'e verdiği bir röportajda 'Hiç iş kaptırdığın oldu mu?' sorusuna yanıtı yeniden gündeme yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yanıtı...