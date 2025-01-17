Sessizce Ayrılmışlardı: Yıllardır Program Yapan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Arasında Problem mi Yaşandı?
Sessizce Ayrılmışlardı: Yıllardır Program Yapan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Arasında Problem mi Yaşandı?
5 yıldır Kanald D'de Neler Oluyor Hayatta programında izlemeye alıştığımız Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, ayrıldı. Hakan Ural’ın yeni partneri Ferda Yıldırım oldu. Nur Tuğba Namlı'nın programdan neden ayrıldığı merak konusu olmuştu. Hakan Ural ile arasında neler yaşandığını Nur Tuğba Namlı açıkladı.
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2 yıl boyunca tv8 ekranlarında ve ardından 5 yıl Kanal D'de birlikte sabah programı sunan, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı aniden ayrılmıştı.
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Yeni sezonda Nur Tuğba Namlı'nın yerine Ferda Yıldırım geçmişti. Sevenleri bu ayrılığın nedenini merak ediyordu.
Nur Tuğba Namlı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık haberini duyurmuştu. Ancak bu gidiş çok sessiz olmuştu.
YouTube'da "Bak Burası Çok Önemli" kanalında ayrılık sebebi hakkında konuşan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile aralarında bir problem olmadığını söyledi.
Ayrılık sebebinin herhangi bir anlaşmazlık olmadığını söyleyen Nur Tuğba Namlı, yine gidişinin nedenini açıkça söylemedi. Sadece yeni projelerle ekrana çıkmaya açık olduğunu daha önce belirtmişti. Eski partneri Hakan Ural'a ise "Ailem gibi" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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