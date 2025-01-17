Sessizce Ayrılmışlardı: Yıllardır Program Yapan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı Arasında Problem mi Yaşandı?

5 yıldır Kanald D'de Neler Oluyor Hayatta programında izlemeye alıştığımız Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, ayrıldı. Hakan Ural’ın yeni partneri Ferda Yıldırım oldu. Nur Tuğba Namlı'nın programdan neden ayrıldığı merak konusu olmuştu. Hakan Ural ile arasında neler yaşandığını Nur Tuğba Namlı açıkladı.