Esra Erol'a Çıkan Emrah'a Talip Yağdı: Ekranda Görüp Beğenen Buket Stüdyoya Tanışmaya Geldi!
Esra Erol'a Çıkan Emrah'a Talip Yağdı: Ekranda Görüp Beğenen Buket Stüdyoya Tanışmaya Geldi!
Esra Erol'un programına katılan Emrah, evlenme vaadi ile kandırıldığını söylemişti. Sevgilisi Şerife canlı yayına çıktı ve Emrah ile bir ilişki düşünmediğini açıkladı. Emrah, Şerife'nin 'Seni sevmiyorum', 'Seni istemiyorum' açıklamalarından sonra kendini yerlere attı. Gözyaşlarına boğulan Emrah ile ilgili Esra Erol, sayısız mesaj geldiğini söyledi. Emrah'a talip olan bir kişi de çıktı stüdyoya geldi.
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Esra Erol'un programına katılan Emrah, Facebook’ta tanıştığı Şerife Açıkgöz tarafından evlilik vaadi ile kandırıldığını söyledi.
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Esra Erol, Emrah'ın mağduriyetini gidermek için Şerife'ye ulaştı. Yayına katılan Şerife ise 15 yıldır imam nikahlı olduğunu açıkladı.
Emrah'a "Seni sevmiyorum, sadece anne babalarımız evlensin, diye görüştük." diyen Şerife, aralarında bir ilişki olmadığını söyledi.
Ancak Emrah, evlilik hazırlığında olduklarını hatta söz yüzüğü bile aldığını belirterek gözyaşlarına boğuldu.
Emrah, Şerife'nin sözleri üzerine yerlere kapanarak isyan etti. "Benim aşkta yüzüm ne zaman gülecek?" diye sordu.
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Esra Erol, ertesi gün Emrah'la ilgili yapıma sayısız mesaj geldiğini ve Emrah'a talipler olduğunu açıkladı. Hatta bir tanesi kalkıp stüdyoya tanışmaya bile gelmişti.
Buket, Emrah için "Ekranda gördüğüm gibi çok yakışıklı" dedi. Esra Erol'un programında tanışan ikili dışarda görüşmeye karar verdi.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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