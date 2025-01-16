Esra Erol'a Çıkan Emrah'a Talip Yağdı: Ekranda Görüp Beğenen Buket Stüdyoya Tanışmaya Geldi!

Esra Erol'un programına katılan Emrah, evlenme vaadi ile kandırıldığını söylemişti. Sevgilisi Şerife canlı yayına çıktı ve Emrah ile bir ilişki düşünmediğini açıkladı. Emrah, Şerife'nin 'Seni sevmiyorum', 'Seni istemiyorum' açıklamalarından sonra kendini yerlere attı. Gözyaşlarına boğulan Emrah ile ilgili Esra Erol, sayısız mesaj geldiğini söyledi. Emrah'a talip olan bir kişi de çıktı stüdyoya geldi.