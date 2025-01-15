"Doktor 'Ölecek' Dedi!": Hasta Ağabeyinin Eşi ile Kaçan Adam Müge Anlı'yı Çok Sinirlendirdi!

Müge Anlı'ya bugün bir anne konuk oldu. İki oğlu olan kadın, oğullarından birinin diğerinin karısı ile kaçtığını söyledi. Üstelik oğlu, ölüm döşeğindeki ağabeyinin karısını kaçırmıştı. Karısı ise hamileydi. Müge Anlı, anlatılanlara çok sinirlendi. Yengesi ile kaçan Oğuz'a 'O senin yengen yengen!' diye seslendi.