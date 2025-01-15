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"Doktor 'Ölecek' Dedi!": Hasta Ağabeyinin Eşi ile Kaçan Adam Müge Anlı'yı Çok Sinirlendirdi!

"Doktor 'Ölecek' Dedi!": Hasta Ağabeyinin Eşi ile Kaçan Adam Müge Anlı'yı Çok Sinirlendirdi!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.01.2025 - 14:50

Müge Anlı'ya bugün bir anne konuk oldu. İki oğlu olan kadın, oğullarından birinin diğerinin karısı ile kaçtığını söyledi. Üstelik oğlu, ölüm döşeğindeki ağabeyinin karısını kaçırmıştı. Karısı ise hamileydi. Müge Anlı, anlatılanlara çok sinirlendi. Yengesi ile kaçan Oğuz'a 'O senin yengen yengen!' diye seslendi.

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Müge Anlı'da bugün yine ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 27 yaşındaki oğlu Oğuz'un hasta ağabeyinin karısı ile kaçtığını söyleyen Nurzade Hanım, herkesi şoke etti.

Müge Anlı'da bugün yine ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 27 yaşındaki oğlu Oğuz'un hasta ağabeyinin karısı ile kaçtığını söyleyen Nurzade Hanım, herkesi şoke etti.

2 çocuk babası olan Oğuz evliydi ve evde hamile karısını da bırakıp gitmişti. Nurzade Hanım, 20 yıllık gelininin oğlunu yoldan çıkardığını söyledi.

2 çocuk babası olan Oğuz evliydi ve evde hamile karısını da bırakıp gitmişti. Nurzade Hanım, 20 yıllık gelininin oğlunu yoldan çıkardığını söyledi.

40 yaşındaki gelin Revşan, yayına bağlanıp kendini savundu. Müge Anlı'yı sinirlendiren ise o savunma oldu.

40 yaşındaki gelin Revşan, yayına bağlanıp kendini savundu. Müge Anlı'yı sinirlendiren ise o savunma oldu.

Revşan, "Oğuz'la birlikteyim. Bana gelip Oğuz aşık olduğunu söyledi. Ben çok yalnızdım, annemi ve babamı kaybettim. Oğuz da zaten boşanmak istiyordu." dedi.

Revşan, "Oğuz'la birlikteyim. Bana gelip Oğuz aşık olduğunu söyledi. Ben çok yalnızdım, annemi ve babamı kaybettim. Oğuz da zaten boşanmak istiyordu." dedi.

Temmuz ayından beri birlikte olduklarını söyleyen Revşan, bu süreçte eltisinin hamile kaldığını da doğruladı. Diğer yandan da Oğuz'a çıplak fotoğraflarının nasıl gittiğini bilmediğini de belirtti.

Temmuz ayından beri birlikte olduklarını söyleyen Revşan, bu süreçte eltisinin hamile kaldığını da doğruladı. Diğer yandan da Oğuz'a çıplak fotoğraflarının nasıl gittiğini bilmediğini de belirtti.
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Yoğun bakımdaki kocası içinse doktor öleceğini söylediği için o da hayatına bakmak istediğini vurguladı. Müge Anlı, "Sen de gidip kayınbiraderini mi buldun?" dedi.

Yoğun bakımdaki kocası içinse doktor öleceğini söylediği için o da hayatına bakmak istediğini vurguladı. Müge Anlı, "Sen de gidip kayınbiraderini mi buldun?" dedi.

Yayına hiçbir şekilde bağlanmayan Oğuz'a ise "O senin yengen yengen" diye seslenen Müge Anlı, bu yaşananların hiçbir açıklaması olamayacağını söyledi.

Yayına hiçbir şekilde bağlanmayan Oğuz'a ise "O senin yengen yengen" diye seslenen Müge Anlı, bu yaşananların hiçbir açıklaması olamayacağını söyledi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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