Zahide Yetiş'in Yayınına Çıkan Kocaya Karısına Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel İlişki Görüntüleri İzletildi!
Zahide Yetiş'in Yayınına Çıkan Kocaya Karısına Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel İlişki Görüntüleri İzletildi!
Geçtiğimiz günlerde Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan adam haberlere konu olmuştu. Bıçaklanan adam ekrana çıktı. Zahide Yetiş'in programına katılan Mehmet, eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Ardından sunucu Zahide Yetiş, Mehmet'e karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler göstererek teşhis etmesini istedi. Sunucunun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.
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Adana’da evli ve bir çocuk annesi, 5 aylık da hamile olan 26 yaşındaki Sabriye, boşanma aşamasında olduğu 26 yaşındaki kocası Mehmet'i dolmuş sürerken bıçaklamıştı.
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Sabriye olayın ardından kocasının çocuğunu göstermediğini ve kendisine ahlaksız teklifte bulunulduğunu belirtmişti.
Kocasının kumar borcu olduğunu söyleyen Sabriye, kumar borcu olan erkeklerden ahlaksız teklif aldığını belirterek, “Eşime durumu anlattım bana 'bir kereden bir şey olmaz' yanıtını verdi” demişti.
Mehmet ise "Bıçakla bana saldırdı. Biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Tüm iddiaları yalan. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor. Yargılanmasını ceza almasını istiyorum" diye konuşmuştu.
Olay sonrası Mehmet, Zahide Yetiş'in programına katıldı. Mehmet, Sabriye’nin İstanbul’a gittiğini ve orada kendisini aldattığını iddia etti.
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Sunucu Zahide Yetiş ise canlı yayında Mehmet’e bazı cinsel ilişki görüntüleri gösterdi, bu görüntülerdeki kadının Sabriye olup olmadığını sordu.
Canlı yayında gündeme gelen video sosyal medyada da yayıldı. Konu hakkında bazı hesaplar çirkin paylaşımlar yapmaya başladı. Sabriye'ye ait olduğu kanıtlanamayan görüntüler ile ilgili kadına hakaretler yağdırdılar.
Yüz eşleştirme ile yapılan karşılaştırmada ise kadının görüntülerdeki kadın olmadığı belirtildi.
Videoyu izleyenler videodaki kişinin elinde dövme olduğunu ve Sabriye'nin elinde olmadığını da yazdı.
Ayrıca Zahide Yetiş'in programda öfkeli kocaya kadının cinsel ilişki görüntülerini göstermesi herkesin tepkisini çekti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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