Zahide Yetiş'in Yayınına Çıkan Kocaya Karısına Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel İlişki Görüntüleri İzletildi!

Geçtiğimiz günlerde Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan adam haberlere konu olmuştu. Bıçaklanan adam ekrana çıktı. Zahide Yetiş'in programına katılan Mehmet, eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Ardından sunucu Zahide Yetiş, Mehmet'e karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler göstererek teşhis etmesini istedi. Sunucunun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.