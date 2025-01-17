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"Rezillik": Survivor'da Kırmızı Takımın Galibiyet Sonrası Sergilediği Hareketler Şoke Etti!

"Rezillik": Survivor'da Kırmızı Takımın Galibiyet Sonrası Sergilediği Hareketler Şoke Etti!

survivor
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.01.2025 - 10:05

Tüm heyecanı ile devam eden Survivor 2025 sezonu ilginç anlara tanıklık etmemize neden oluyor. Son bölümde kırmızı takım ve mavi takım karşı karşıya geldi. Almeda ve Dilşah karşılaşmasında Almeda kazandı. Ardından takımın galibiyet coşkusu ile sergilediği hareketler sosyal medyada dalga konusu oldu. Ekranda izleyenler şoke olduklarını söyleyip eleştirdiler.

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tv8'in sevilen yarışma programı Survivor, tüm heyecanı ile devam ediyor. Her yeni bölüm başka bir olaya tanık oluyoruz.

tv8'in sevilen yarışma programı Survivor, tüm heyecanı ile devam ediyor. Her yeni bölüm başka bir olaya tanık oluyoruz.

Yeni bölümde kırmızı takım ve mavi takım karşı karşıya geldi. Almeda ve Dilşah karşılaşmasında Almeda kazandı.

Yeni bölümde kırmızı takım ve mavi takım karşı karşıya geldi. Almeda ve Dilşah karşılaşmasında Almeda kazandı.

Kırmızı takımın galibiyetinin ardından sergilediği davranışlar izleyicileri şoke etti. Sosyal medyada viral olan o anlara tepkiler yükseldi.

Kırmızı takımın galibiyetinin ardından sergilediği davranışlar izleyicileri şoke etti. Sosyal medyada viral olan o anlara tepkiler yükseldi.

İşte o anlar 👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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