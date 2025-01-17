"Rezillik": Survivor'da Kırmızı Takımın Galibiyet Sonrası Sergilediği Hareketler Şoke Etti!

Tüm heyecanı ile devam eden Survivor 2025 sezonu ilginç anlara tanıklık etmemize neden oluyor. Son bölümde kırmızı takım ve mavi takım karşı karşıya geldi. Almeda ve Dilşah karşılaşmasında Almeda kazandı. Ardından takımın galibiyet coşkusu ile sergilediği hareketler sosyal medyada dalga konusu oldu. Ekranda izleyenler şoke olduklarını söyleyip eleştirdiler.