Survivor Almeda'nın Konseydeki Sözleri "Yarışmayı Bırakıyor" İddialarına Neden Oldu!
Survivor Almeda'nın Konseydeki Sözleri "Yarışmayı Bırakıyor" İddialarına Neden Oldu!
Survivor 2025 All Star, MasterChef'in büyük finalinin ardından yayın hayatına hızla devam ediyor. Yarışmanın her bölümü yeni bir kaos. Bu kez gündemimizde Almeda var. Yarışmaya sonradan dahil olan Almeda'nın kavgasız bir günü geçmiyor. Son olarak da konseydeki ucu açık sözleri merak uyandırdı. Yapımdan bir isteği olduğunu söyledi, konuşmasından 'Yarışmadan ayrılıyor' diye anlaşıldı.
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Survivor 2025 heyecanı başladı, kaosu da peşini bırakmadı. tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'da her bölüm yeni bir olaya şahitlik ediyoruz. Bu kez gündemimiz Almeda!
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Almeda Survivor'a ilk bölümün ardından dahil oldu. Dilşah'la atışmaları yarışmayı epey gerdi. Kendisi de sert mizaçlı olan Almeda, her yeni bölümde başka bir olaya karışıyor.
Bu kez de hakkında "Yarışmadan ayrılıyor" iddiaları çıktı. Yeni bölüm fragmanındaki anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Almeda'nın konseyde yaptığı açıklamalar, izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.
Almeda "Alışma sürecim var ve bu süreci kendimde göremiyorum. Zaten bir talebim de var. Bugün dile getirsem uygun olur mu?" sözleriyle akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Bu sözlerin ardından Murat Ceylan’ın "Konu ne, anlamıyorum." cevabı geldi. Almeda ise "Yarın akşamki konseyde söylesem olur mu?" diyerek herkesi merak içinde bıraktı. İzleyiciler şimdi, Almeda’nın bu açıklamalarının perde arkasını öğrenmek için yeni bölümü bekliyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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