Survivor Almeda'nın Konseydeki Sözleri "Yarışmayı Bırakıyor" İddialarına Neden Oldu!

Survivor 2025 All Star, MasterChef'in büyük finalinin ardından yayın hayatına hızla devam ediyor. Yarışmanın her bölümü yeni bir kaos. Bu kez gündemimizde Almeda var. Yarışmaya sonradan dahil olan Almeda'nın kavgasız bir günü geçmiyor. Son olarak da konseydeki ucu açık sözleri merak uyandırdı. Yapımdan bir isteği olduğunu söyledi, konuşmasından 'Yarışmadan ayrılıyor' diye anlaşıldı.