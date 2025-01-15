Nilay'ın Ölüp Ölmediği Anlaşıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Afişinden Diziden Ayrılan Bir İsim Çıkarıldı!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nilay'ın öldüğü sahne merak uyandırmıştı. Milyonlarca dizi hayranı Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin diziden ayrılmasına çok üzüldü. Ama ne oyuncudan ne de diziden bir veda açıklaması gelmedi. Dolayısıyla 'Acaba ölmedi mi?' sorusu kafaları meşgul etmişti. Dizinin yeni afişi her şeyi açıkladı.