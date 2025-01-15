Nilay'ın Ölüp Ölmediği Anlaşıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Afişinden Diziden Ayrılan Bir İsim Çıkarıldı!
Nilay'ın Ölüp Ölmediği Anlaşıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Afişinden Diziden Ayrılan Bir İsim Çıkarıldı!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nilay'ın öldüğü sahne merak uyandırmıştı. Milyonlarca dizi hayranı Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin diziden ayrılmasına çok üzüldü. Ama ne oyuncudan ne de diziden bir veda açıklaması gelmedi. Dolayısıyla 'Acaba ölmedi mi?' sorusu kafaları meşgul etmişti. Dizinin yeni afişi her şeyi açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti son bölümde Nilay yangında ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede ise vefat ettiği izlenimi verilmişti.
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Ancak o sahne herkesi belirsizlikte bıraktı. Yeni bölüm fragmanında da Nilay'la ilgili bir gelişme sunulmamıştı.
Dizinin milyonlarca izleyeni Nilay'ın öldüğüne inanamadı. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'ten de ses çıkmayınca herkesin gözü diziye çevrildi.
Biliyorsunuz Görkem dizide babasını kurtarmak için yaktığı alevlere atlayıp vefat etti. Özge Özacar, diziye ve arkadaşlarına veda etti.
Dizi herkes merakla beklerken afişi değiştirdi. Yayınlanan yeni afişten Görkem çıkarıldı ama Nilay çıkarılmadı.
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İşte yeni afiş👇🏻 Belli ki Nilay diziden çıkmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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