Muhteşem Yüzyıl'dan Sonra Yeni Dizide Vahide Perçin ile Oynayan Meryem Uzerli'den İtiraf!

Hürrem karakteri ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli yıllar sonra Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ın olgunluk çağına hayat veren Vahide Perçin ile aynı dizide. Şakir Paşa Ailesi dizisinde buluşan ikiliden Uzerli bir itirafta bulundu. Perçin'i övmelere doyamadı. İşte detaylar...