Muhteşem Yüzyıl'dan Sonra Yeni Dizide Vahide Perçin ile Oynayan Meryem Uzerli'den İtiraf!
Muhteşem Yüzyıl'dan Sonra Yeni Dizide Vahide Perçin ile Oynayan Meryem Uzerli'den İtiraf!
Hürrem karakteri ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli yıllar sonra Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ın olgunluk çağına hayat veren Vahide Perçin ile aynı dizide. Şakir Paşa Ailesi dizisinde buluşan ikiliden Uzerli bir itirafta bulundu. Perçin'i övmelere doyamadı. İşte detaylar...
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Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'da Vahide Perçin ve Meryem Uzerli farklı zamanlarda Hürrem Sultan'ı canlandırmıştı.
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İki oyuncunun başarısı da hafızalardan uzun süre silinmedi. Şimdi ikili yıllar sonra aynı dizide buluştu.
Şakir Paşa Ailesi dizisinde buluşan ikiliden Uzerli, bir röportajında Perçin ile ilgili konuştu. "Onu çok seviyorum. Tekrar buluşunca da sımsıkı sarıldık." dedi.
Uzerli, "Vahide muhteşem bir oyuncu. Çıtası çok yüksek. Babam da bunu kendisine iletmemi rica etti. Ben Vahide'ye yaklaşabilirsem ne mutlu bana." dedi.
İşte o röportaj:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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