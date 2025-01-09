Midemiz Bulandı! Yalı Çapkını'nda Yayınlanan Tecavüz Sahnesi İzleyenleri Çileden Çıkardı!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını hem istatistiksel olarak hem de gönüllerden fena düştü. Reytinglerde çakılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını her hafta yeni bir 'gündem' deniyor. Geçtiğimiz haftalarda aile içi ilişki ekrana getiren diziye büyük tepki gelmişti ancak bir şey değişmemiş. Bu kez de tecavüz sahnesi çektiler.