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Midemiz Bulandı! Yalı Çapkını'nda Yayınlanan Tecavüz Sahnesi İzleyenleri Çileden Çıkardı!

Midemiz Bulandı! Yalı Çapkını'nda Yayınlanan Tecavüz Sahnesi İzleyenleri Çileden Çıkardı!

yalı çapkını
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.01.2025 - 22:40

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını hem istatistiksel olarak hem de gönüllerden fena düştü. Reytinglerde çakılan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını her hafta yeni bir 'gündem' deniyor. Geçtiğimiz haftalarda aile içi ilişki ekrana getiren diziye büyük tepki gelmişti ancak bir şey değişmemiş. Bu kez de tecavüz sahnesi çektiler.

Kaynak: https://x.com/yalicapkinidizi/status/...
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Yalı Çapkını dizisinin son fragmanında yer alan bir sahne, sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Yalı Çapkını dizisinin son fragmanında yer alan bir sahne, sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Dizide hikayeye göre, İfakat karakteri şiddete ve tecavüze uğruyor. Ekranda bir kadına yönelik tecavüz sahnesinin gösterilmesi, birçok izleyici tarafından tepkiyle karşılandı.

Dizide hikayeye göre, İfakat karakteri şiddete ve tecavüze uğruyor. Ekranda bir kadına yönelik tecavüz sahnesinin gösterilmesi, birçok izleyici tarafından tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz haftalarda da aile içi ilişki yaşanan dizi büyük tepki almıştı. Ancak görülen o ki değişen bir şey olmamış.

Geçtiğimiz haftalarda da aile içi ilişki yaşanan dizi büyük tepki almıştı. Ancak görülen o ki değişen bir şey olmamış.

Son fragman, ekranlarda şiddetin normalleştirilmesi ve sınırların nasıl çizilmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Son fragman, ekranlarda şiddetin normalleştirilmesi ve sınırların nasıl çizilmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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