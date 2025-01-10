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Fragmanı Kaldırdılar: Kızıl Goncalar Dizisinde 'Başörtüsünün Yakıldığı Sahne' Haberlerine Açıklama!

Fragmanı Kaldırdılar: Kızıl Goncalar Dizisinde 'Başörtüsünün Yakıldığı Sahne' Haberlerine Açıklama!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.01.2025 - 13:49

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar son fragmanı ile tepkilerin odağına yerleşmişti. Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerinde oynadığı dizide bir sahne tartışma yarattı. 20 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümde Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşe attığı sahne haberlere konu olmuştu. Yapım şirketi iddiaları yalanladı.

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Yılbaşı nedeniyle ekran arasına giren NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar son fragmanı ile tepkilerin odağına yerleşti.

Yılbaşı nedeniyle ekran arasına giren NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar son fragmanı ile tepkilerin odağına yerleşti.

20 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümde Birgül karakterinin başörtüsünü çıkardığı bir sahne dikkat çekti.

20 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümde Birgül karakterinin başörtüsünü çıkardığı bir sahne dikkat çekti.

Fragmanda önünde ateş yandığı görülen sahnede Birgül, başörtüsünü çıkarıp uzattığında ateşin üzerinde görülmesi "Başörtüsünü yaktı" yorumlarına neden olmuştu.

Fragmanda önünde ateş yandığı görülen sahnede Birgül, başörtüsünü çıkarıp uzattığında ateşin üzerinde görülmesi "Başörtüsünü yaktı" yorumlarına neden olmuştu.

Tanıtımda yer alan o sahne ile ilgili yapım şirketinden açıklama geldi. Gold Yapım, "oyuncunun başındaki türbanını çıkararak ateşe attığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Tanıtımda yer alan o sahne ile ilgili yapım şirketinden açıklama geldi. Gold Yapım, "oyuncunun başındaki türbanını çıkararak ateşe attığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

'Son iki gündür sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, Kızıl Goncalar dizimizin 34. bölüm fragmanında yer alan bir sahneyle ilgili yanlış bir algının oluştuğunu üzülerek görmekteyiz. Söz konusu sahnede, oyuncunun başındaki türbanını çıkararak ateşe attığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Ateşe atma planı olmadığı halde ateşe atılmış gibi yorumların yapılması maalesef yanlış anlaşılmalara fırsat vermiştir. Bölümde türbanın ateşe atılması söz konusu değildir.

33 bölüm boyunca gösterdiğimiz hassasiyet ve saygının, dizi tamamlanana kadar aynı şekilde devam edeceğini vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Ayrıca tepki çeken fragman da yayından kaldırıldı.

Ayrıca tepki çeken fragman da yayından kaldırıldı.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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