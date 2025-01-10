Fragmanı Kaldırdılar: Kızıl Goncalar Dizisinde 'Başörtüsünün Yakıldığı Sahne' Haberlerine Açıklama!

'Son iki gündür sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, Kızıl Goncalar dizimizin 34. bölüm fragmanında yer alan bir sahneyle ilgili yanlış bir algının oluştuğunu üzülerek görmekteyiz. Söz konusu sahnede, oyuncunun başındaki türbanını çıkararak ateşe attığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Ateşe atma planı olmadığı halde ateşe atılmış gibi yorumların yapılması maalesef yanlış anlaşılmalara fırsat vermiştir. Bölümde türbanın ateşe atılması söz konusu değildir.

33 bölüm boyunca gösterdiğimiz hassasiyet ve saygının, dizi tamamlanana kadar aynı şekilde devam edeceğini vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'