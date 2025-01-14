Kızılcık Şerbeti Nilay Öldü mü? Dizi ile İlgili Kafa Karıştıran İddiaya Açıklık Getiriyoruz!
Kızılcık Şerbeti Nilay Öldü mü? Dizi ile İlgili Kafa Karıştıran İddiaya Açıklık Getiriyoruz!
Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümü oldukça sarsıcı geçti. Diziden ayrılan Özge Özacar'ın oynadığı Görkem'in çıkardığı yangında 4 kişi öldü. Nilay da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Dizinin son sahnesinde ise Nilay'ın öldüğü gösterildi. Kızılcık Şerbeti 84. Bölüm fragmanında ise Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay ile ilgili başka bir gelişme yer almadı. Nilay'ın ölümü dizinin milyonlarca hayranını çok şaşırttı. Peki, Nilay öldü mü, gelin tüm detayları konuşalım...
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Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümünde Nilay ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi ediliyordu. Ancak son sahnede annesinin feryadı ile Nilay'ın öldüğü ima edildi.
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Ama Feyza Civelek hayat verdiği Nilay karakterine ne bir veda yazısı yazdı ne de bir paylaşım yaptı. Oysa diziden ayrılan Özge Özacar ekip arkadaşlarına ve karakterine teşekkür ederek veda etmişti.
Oyuncudan böyle bir açıklama gelmemiş olmasına ek olarak Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da kafa karıştırdı. Civelek, Nilay'ın ölümü ile ilgili "Bakalım neler olacak, göreceğiz" yazdı.
Nilay'ın ölmemiş olabileceği ihtimalini güçlendiren bir diğer gerekçe de geçtiğimiz haftalarda Feyza Civelek'in verdiği bir röportaj.
Saba Tümer'in kanalına konuk olan Civelek, 3. sezon için spoiler vermişti. Nilay'ın tesettürünü açacağını belirtmişti.
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Bu röportaj hem Civelek'in diziden ayrılmadığını, yani Nilay'ın ölmüş olamayacağını hem de Nilay'ın seyirciyi şaşırtacak türde bir geri dönüş yakalayacağını da gösteriyor.
Yanı sıra, Kızılcık Şerbeti 84. bölüm fragmanında Nilay ile ilgili herhangi bir gelişme aktarılmadı. Hatta Doğa ile Fatih'in kar tatilinden romantik anları gösterildi. Bu da Nilay'ın cenazesi olsa bu kadar mutlu olmazlardı, yorumuna sebep oldu.
Her ne kadar bölüm sonu annesinin "Kızım gitti" diye ağlaması akıllara ölümü getirse de henüz bir doktor sahnesi de yok. Nilay'ın öldüğü dizide de resmi bir şekilde açıklanmadı.
Tüm bu gerekçelere dayanarak biz Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın ölmediğini düşünüyoruz. Sizler de yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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