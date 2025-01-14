Kızılcık Şerbeti Nilay Öldü mü? Dizi ile İlgili Kafa Karıştıran İddiaya Açıklık Getiriyoruz!

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümü oldukça sarsıcı geçti. Diziden ayrılan Özge Özacar'ın oynadığı Görkem'in çıkardığı yangında 4 kişi öldü. Nilay da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Dizinin son sahnesinde ise Nilay'ın öldüğü gösterildi. Kızılcık Şerbeti 84. Bölüm fragmanında ise Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay ile ilgili başka bir gelişme yer almadı. Nilay'ın ölümü dizinin milyonlarca hayranını çok şaşırttı. Peki, Nilay öldü mü, gelin tüm detayları konuşalım...