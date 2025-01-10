Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'in Kızıl Goncalar'daki Son Hali Endişelendirdi!
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'in Kızıl Goncalar'daki Son Hali Endişelendirdi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat verirken beyin kanaması geçiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen diziden ayrılmıştı. Yeni dizi ile anlaşan oyuncu, Kızıl Goncalar'a geçti. Setten ilk fotoğrafını Birsen Altuntaş paylaştı. Ancak Tanrıöğen'in fotoğrafı görenlerde endişe uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen hepimizi çok korkutmuştu. Tanrıöğen ameliyatı çabuk atlattı, sağlık durumu iyileşince setlere döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta oyuncu Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kızıl Goncalar dizisi ile anlaşmıştı. Dizide Saatçi Aziz rolüne hayat vereceği duyurulmuştu.
Settar Tanrıöğen'in Kızıl Goncalar setinden ilk fotoğrafını Birsen Altuntaş paylaştı. Usta oyuncunun fotoğrafı sevenlerinde endişe uyandırdı.
İşte Kızıl Goncalar'daki rolü gereği giydiği kostümü ile Settar Tanrıöğen'in son hali:
Görenler önce tanıyamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonra değişimine dikkat çektiler.
Herkesi korkutan sağlık durumunun ardından Tanrıöğen'in daha iyi olduğu biliniyor.
Ancak yine de zor bir ameliyat geçirdiğini unutmamak gerek.
Kendisine sağlık diliyoruz.
Bakalım, Kızıl Goncalar'da bizi neler bekliyor? Tanrıöğenli yeni bölüm 20 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın