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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'in Kızıl Goncalar'daki Son Hali Endişelendirdi!

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'in Kızıl Goncalar'daki Son Hali Endişelendirdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.01.2025 - 15:45

Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat verirken beyin kanaması geçiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen diziden ayrılmıştı. Yeni dizi ile anlaşan oyuncu, Kızıl Goncalar'a geçti. Setten ilk fotoğrafını Birsen Altuntaş paylaştı. Ancak Tanrıöğen'in fotoğrafı görenlerde endişe uyandırdı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen hepimizi çok korkutmuştu. Tanrıöğen ameliyatı çabuk atlattı, sağlık durumu iyileşince setlere döndü.

Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen hepimizi çok korkutmuştu. Tanrıöğen ameliyatı çabuk atlattı, sağlık durumu iyileşince setlere döndü.

Usta oyuncu Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kızıl Goncalar dizisi ile anlaşmıştı. Dizide Saatçi Aziz rolüne hayat vereceği duyurulmuştu.

Usta oyuncu Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kızıl Goncalar dizisi ile anlaşmıştı. Dizide Saatçi Aziz rolüne hayat vereceği duyurulmuştu.

Settar Tanrıöğen'in Kızıl Goncalar setinden ilk fotoğrafını Birsen Altuntaş paylaştı. Usta oyuncunun fotoğrafı sevenlerinde endişe uyandırdı.

Settar Tanrıöğen'in Kızıl Goncalar setinden ilk fotoğrafını Birsen Altuntaş paylaştı. Usta oyuncunun fotoğrafı sevenlerinde endişe uyandırdı.

İşte Kızıl Goncalar'daki rolü gereği giydiği kostümü ile Settar Tanrıöğen'in son hali:

İşte Kızıl Goncalar'daki rolü gereği giydiği kostümü ile Settar Tanrıöğen'in son hali:

Görenler önce tanıyamadı.

Görenler önce tanıyamadı.
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Sonra değişimine dikkat çektiler.

Sonra değişimine dikkat çektiler.
twitter.com

Herkesi korkutan sağlık durumunun ardından Tanrıöğen'in daha iyi olduğu biliniyor.

Herkesi korkutan sağlık durumunun ardından Tanrıöğen'in daha iyi olduğu biliniyor.
twitter.com

Ancak yine de zor bir ameliyat geçirdiğini unutmamak gerek.

Ancak yine de zor bir ameliyat geçirdiğini unutmamak gerek.
twitter.com

Kendisine sağlık diliyoruz.

Kendisine sağlık diliyoruz.
twitter.com

Bakalım, Kızıl Goncalar'da bizi neler bekliyor? Tanrıöğenli yeni bölüm 20 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Bakalım, Kızıl Goncalar'da bizi neler bekliyor? Tanrıöğenli yeni bölüm 20 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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