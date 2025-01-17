ATV'nin Yeni Dizisinin Adı Değişti: Ezgi Mola'nın Başrolündeki Hikayesi Gündemdeki Popüler Diziye Benzetildi!
ATV'nin Yeni Dizisinin Adı Değişti: Ezgi Mola'nın Başrolündeki Hikayesi Gündemdeki Popüler Diziye Benzetildi!
Başrollerini Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin paylaştığı ATV'nin yeni dizisinin tanıtımı yayınlandı. Ancak başka bir isimle...
Pek yakında yeni bölümü ile ekrana gelecek olan 'Yeni Bir Gün' dizisinin ismi 'Başka Bir Gün' oldu. İzleyicinin problemi ise isimle değildi. Dizi hikayesi ile şu anda gündemde olan başka bir diziye benzetildi. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?
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Ezgi Mola, üç yıl aranın ardından ATV'nin yeni dizisi ile ekrana geri dönüyor. Önce "Yeni Bir Gün" olarak duyurulan dizinin ismi "Başka Bir Gün" oldu.
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Ezgi Mola ile Salih Bademci'nin başrolleri paylaştığı dizinin hikayesi ise ilk yayınlandığı günden bu yana çok sevilen Bahar dizisine benzetildi.
Bahar'daki kadın karakterin hayat mücadelesine odaklı akan hikayenin bir benzeri Başka Bir Gün'de de var. Ancak dizi tanıtımından böyle bir çıkarım yapmak ne kadar doğru biliemiyoruz.
İşte seyirciden gelen yorumlar...
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Sizce Bahar'a benziyor mu?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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