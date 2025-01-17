ATV'nin Yeni Dizisinin Adı Değişti: Ezgi Mola'nın Başrolündeki Hikayesi Gündemdeki Popüler Diziye Benzetildi!

Başrollerini Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin paylaştığı ATV'nin yeni dizisinin tanıtımı yayınlandı. Ancak başka bir isimle...

Pek yakında yeni bölümü ile ekrana gelecek olan 'Yeni Bir Gün' dizisinin ismi 'Başka Bir Gün' oldu. İzleyicinin problemi ise isimle değildi. Dizi hikayesi ile şu anda gündemde olan başka bir diziye benzetildi. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?