Sonunda Bir Kötü Karaktere Üzüldük! Leyla Dizisinin Nur’uyla Ebeveyn Travmalarımız Hortladı!
Sonunda Bir Kötü Karaktere Üzüldük! Leyla Dizisinin Nur’uyla Ebeveyn Travmalarımız Hortladı!
Ebeveynlerimizin bize bıraktığı izler, kim olduğumuzu nasıl şekillendirir, hiç düşündünüz mü? 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' dizisinin yeni bölümünde izlerken söylendiğimiz kötü karakter Nur, bizi az kalsın ağlatacaktı. Dün yayınlanan bölümde Gonca Vuslateri'nin oyunculuğu ile çarpıcı hale gelen Nur karakterinin annesi ile tanıştık. Epey bir keyfimiz kaçtı. Çünkü Nur'un annesi Nur'dan daha beterdi. Nur'un küçüklüğünü de gördük, masum bir kız çocuğu... Annesi hayatında öyle izler bırakmış ki Nur'un karanlık yüzü bize ayna tuttu. İşte, travma aktarımı üzerine uzunca konuşabileceğimiz o sahne ve konuşmamız gereken başlıklar...
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Yine bir soru ile söze başlamak isterim, bugünkü kimliğinizi oluşturan özellikleriniz üzerinde anne ve babanızın etkisi var mı?
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Bu soruya çoğumuz "Evet" yanıtını verecektir. Kiminle büyüdüğümüz çoğu zaman kim olduğumuzu da etkiler. Ancak bu etkiyi nasıl yorumladığımız bize kalmış.
Leyla dizisinin hikayesinde yer alan Nur, ilk bölümden bu yana izleyenlerin tepkisini çekecek kadar kötü bir karakter.
Ekranda izlediğimizde bu kötü karakterin hayali olduğuna eminiz, böyle tiplerin gerçek hayatta var olabileceğine inanmıyoruz. Fakat ne yazık ki Nur gerçek hayattan esinlenilmiş bir karakter.
Gonca Vuslateri'nin muhteşem oyunculuğu sayesinde hepimiz için dikkat çekici hale gelen Nur'a acıyacağımız hiç aklımıza gelmezdi.
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Ancak dizinin hikayesi o kadar iyi kurgulandı ki dün akşamki yeni bölümde neredeyse Nur için gözyaşlarına boğulacaktık.
Dizinin yeni bölümüne Nur'un annesi geldi. Günay Karacaoğlu'nun usta bir gerçeklikle oynadığı Nermin'in, Nur'dan da beter olduğu ortaya çıktı.
Daha önce dizide Nur'un çocukluğunu da izlemiştik. Nermin, küçük bir çocukken de Nur'a kötü davranıyordu ancak bir anneden bu kadarını beklemiyorduk. Nur'un, yani kızının, fiziksel ve duygusal tüm özellikleri ile dalga geçti.
Geçtiğimiz bölümde gösterilen o sahne, Nur'un kötülüğünün köklerine ışık tuttu. Annesiyle yüzleştiği anlarda, Nur'un çocukluk travmalarının gölgesinde büyüdüğü gerçeği ortaya çıktı.
Masum bir çocukken sürekli aşağılanmış, yetersiz hissettirilmiş ve sevgiden mahrum bırakılmıştı. Bugün ise geçmişinin izlerini, kendi çocuklarına ve çevresine aynı acımasızlıkla yansıtan birine dönüşmüştü.
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Bu sahne, hepimize bir gerçeği hatırlatıyor: Ebeveynlik, yalnızca bugün değil, yarınlarımızda da yankı uyandıran bir etkiye sahip.👇🏻
Çocuklukta yaşanan sevgisizlik, aşağılanma ya da ihmalkarlık, yalnızca o anı değil, kişinin karakterini ve gelecekteki ilişkilerini de şekillendiriyor. Peki, bu travmaları fark etmek ve iyileştirmek mümkün mü?
Kendi çocukluğunuzdan gelen davranış kalıplarını fark etmek, üstelik bir diziden bile çıkarım yapmak mümkün. Diğer yandan profesyonel yardım almak bakış açınızı büyük oranda değiştirecektir. Siz de bu sahne ile Nur'a üzüldünüz mü? Ya da çevrenizde benzer ebeveyn-çocuk ilişkisine sahip olanlar var mı? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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