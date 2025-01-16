Sonunda Bir Kötü Karaktere Üzüldük! Leyla Dizisinin Nur’uyla Ebeveyn Travmalarımız Hortladı!

Ebeveynlerimizin bize bıraktığı izler, kim olduğumuzu nasıl şekillendirir, hiç düşündünüz mü? 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' dizisinin yeni bölümünde izlerken söylendiğimiz kötü karakter Nur, bizi az kalsın ağlatacaktı. Dün yayınlanan bölümde Gonca Vuslateri'nin oyunculuğu ile çarpıcı hale gelen Nur karakterinin annesi ile tanıştık. Epey bir keyfimiz kaçtı. Çünkü Nur'un annesi Nur'dan daha beterdi. Nur'un küçüklüğünü de gördük, masum bir kız çocuğu... Annesi hayatında öyle izler bırakmış ki Nur'un karanlık yüzü bize ayna tuttu. İşte, travma aktarımı üzerine uzunca konuşabileceğimiz o sahne ve konuşmamız gereken başlıklar...