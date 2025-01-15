Uzun Süredir Ekranlarda Göremediğimiz Hazal Kaya Reyting Başarısı Elde Eden Dizi ile Geri Dönüyor!
Uzun Süredir Ekranlarda Göremediğimiz Hazal Kaya Reyting Başarısı Elde Eden Dizi ile Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
En son dijital platformda yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Hazal Kaya setlere dönüyor. Uzun süredir ekranlardan uzakta olan oyuncuyu televizyonda 2019 yılında Bizim Hikaye dizisi ile izlemiştik. Şimdi ise ekranların en popüler dizilerinden bir tanesinde rol alacak. İşte Hazal Kaya'nın Birsen Altuntaş'ın duyurduğu yeni rolü...
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Hazal Kaya'yı bir süredir ekranlarda göremiyorduk. Güzel oyuncu televizyona reyting rekorları kıran yeni dizi ile geri dönüyor.
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En son dijitalde Pera Palas'ta Gece Yarısı ve televizyonda Bizim Hikaye dizisi ile izlediğimiz Hazal Kaya, yine oyunculuğu ile adından söz ettirecek.
Hem de Şakir Paşa Ailesi dizisi ile! Bir süredir yangın nedeniyle yeni bölümü çekilemeyen dizinin dekoru eski haline döndürülmeye çalışılıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni bölümü ile ekrana dönecek diziye Hazal Kaya, Aliye Berger karakteri ile dahil olacak.
Şakir Paşa Ailesinde Azra Aksu’nun hayat verdiği Aliye Berger karakterinin zaman atlamasıyla ilerleyen bölümlerde yetişkin halini kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu.
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Bu haber ile Aliye Berger'in yetişkin halini oynayacak oyuncu da belli olmuş oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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