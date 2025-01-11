Leyla Dizisine Flaş İsim Katıldı: Nur'un Annesini Oynayacak!
Leyla Dizisine Flaş İsim Katıldı: Nur'un Annesini Oynayacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: “Hayat...Aşk...Adalet...” dizisine bomba bir oyuncu dahil oldu. Dizide Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakterinin annesine hayat verecek olan oyuncu heyecan uyandırdı. Sürpriz ismi Birsen Altuntaş açıkladı. İşte o flaş isim...
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NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: “Hayat...Aşk...Adalet...” dizisi her bölümü ile merak uyandırıyor.
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Son bölümlerde her şeyin açığa çıktığı dizide entrikalar sarpa sardı. Bur'un bu saatten sonra ne yapacağı merak konusu olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni bir isim daha katılıyor. Üstelik Nur'un annesi olarak.
Nur’un annesi Nermin karakterini usta oyuncu Günay Karacaoğlu oynayacak. Nur'un çocukluğuna gittiğimiz dizide annesi hapisteydi.
Hikayeye göre Nur annesinin kötü davranışları yüzünden çok çekti. Hapishaneden Nur'u Güzide kaçırdı. Bakalım şimdi neler olacak?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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