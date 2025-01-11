Leyla Dizisine Flaş İsim Katıldı: Nur'un Annesini Oynayacak!

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: “Hayat...Aşk...Adalet...” dizisine bomba bir oyuncu dahil oldu. Dizide Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakterinin annesine hayat verecek olan oyuncu heyecan uyandırdı. Sürpriz ismi Birsen Altuntaş açıkladı. İşte o flaş isim...