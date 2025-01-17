Başka Bir Gün Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Başka Bir Gün Hangi Diziden Uyarlama?
Başka Bir Gün Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Başka Bir Gün Hangi Diziden Uyarlama?
ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün, güçlü oyuncu kadrosu ile tüm gözleri üzerine çekti. Başrollerinde Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin rol aldığı Ay Yapım imzalı dizinin konusu ise merak edildi. Dizinin ilk tanıtımı ile yayın tarihi de beklenti yaratırken, adeta geri sayım da başladı. Peki, Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir? Başka Bir Gün dizisinin oyuncuları kimlerdir? Uyarlama mı, gerçek hikaye mi?
İşte, detaylar...
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Yetenekli oyuncu Ezgi Mola, 2020 ila 2022 yıllarına damgasını vuran Masumlar Apartmanı dizisinden beri ekranlara ara vermişti. Mola'yı ekrana döndüren güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Başka Bir Gün dizisi oldu.
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Başka Bir Gün Dizisinin Konusu Nedir?
Başka Bir Gün Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
Başka Bir Gün Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?
Başka Bir Gün Ne Zaman Başlıyor, Hangi Kanalda?
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İşte, Başka Bir Gün İlk Tanıtım
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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