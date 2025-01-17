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Başka Bir Gün Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Başka Bir Gün Hangi Diziden Uyarlama?

Başka Bir Gün Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Başka Bir Gün Hangi Diziden Uyarlama?

Atv dizi Ezgi Mola
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 11:10

ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün, güçlü oyuncu kadrosu ile tüm gözleri üzerine çekti. Başrollerinde Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin rol aldığı Ay Yapım imzalı dizinin konusu ise merak edildi. Dizinin ilk tanıtımı ile yayın tarihi de beklenti yaratırken, adeta geri sayım da başladı. Peki, Başka Bir Gün dizisinin konusu nedir? Başka Bir Gün dizisinin oyuncuları kimlerdir? Uyarlama mı, gerçek hikaye mi? 

İşte, detaylar...

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Yetenekli oyuncu Ezgi Mola, 2020 ila 2022 yıllarına damgasını vuran Masumlar Apartmanı dizisinden beri ekranlara ara vermişti. Mola'yı ekrana döndüren güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Başka Bir Gün dizisi oldu.

Yetenekli oyuncu Ezgi Mola, 2020 ila 2022 yıllarına damgasını vuran Masumlar Apartmanı dizisinden beri ekranlara ara vermişti. Mola'yı ekrana döndüren güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Başka Bir Gün dizisi oldu.

ATV'nin 'Yeni Bir Gün' olarak duyurduğu dizi isim değiştirdi. Başka Bir Gün ismi ile ilk tanıtımı yayınlanan dizinin konusu ve ne zaman yayınlanacağı merak uyandırdı. 

İşte, dizi hakkında merak edilenler 👇

Başka Bir Gün Dizisinin Konusu Nedir?

Başka Bir Gün Dizisinin Konusu Nedir?

BBC'nin sevilen dizisinden uyarlanan Başka Bir Gün dizisi, çocuklarını büyütmek için avukatlığa ara veren Nehir'in bir anda altüst olan hayatını ele alıyor. Nehir'in ailesi ile birlikte mutlu görünen evliliği ve hayatı, eşi Serdar'ın ansızın ortadan kaybolması ile bambaşka bir boyuta sürükleniyor... Serdar ortadan kaybolduktan sonra yaşanan olaylar çerçevesinde Nehir için yeni bir hayat başlıyor.

Başka Bir Gün Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Başka Bir Gün Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Ezgi Mola

  • Salih Bademci

  • Berkay Ateş

  • Nur Sürer

  • Şükran Ovalı

  • Avni Yalçın 

  • Onur Bilge

  • Elçin Afacan

  • Melisa Doğu

  • Özlem Öçalmaz

  • Ezgi Çelik

  • Merve Ateş

  • Meral Çetinkaya

Başka Bir Gün Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Başka Bir Gün Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Başka Bir Gün, BBC Wales'teki en popüler dizi olan Keeping Faith'in uyarlaması. Keeping Faith, Mayıs 2018'e kadar 8,5 milyondan fazla indirmeyle BBC iPlayer'da enler arasında yer alıyordu. 

Ay Yapım imzalı Başka Bir Gün dizisinin Keeping Faith adlı diziden uyarlanan senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

Başka Bir Gün Ne Zaman Başlıyor, Hangi Kanalda?

Başka Bir Gün Ne Zaman Başlıyor, Hangi Kanalda?

Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birbirinden yetenekli oyuncuların rol aldığı dizinin yayın tarihi henüz bilinmiyor. İlk tanıtımın ardından ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin yayın tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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İşte, Başka Bir Gün İlk Tanıtım

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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