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Rüzgara Bırak Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Rüzgara Bırak Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Rüzgara Bırak Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Rüzgara Bırak Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Barış Arduç Hande Erçel Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 13:12

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı Rüzgara Bırak filmi için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Netflix'in iddialı yapımı tanıtımı ile seyirciden beğeni topladı. Yayınlanacağı tarih merakla beklenen filmin senaryosu da heyecan yarattı. Peki, Rüzgara Bırak filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Rüzgara Bırak ne zaman yayınlanacak? 

İşte, detaylar...

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Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği iddialı yapım Rüzgara Bırak, genç ve yetenekli başrolleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği iddialı yapım Rüzgara Bırak, genç ve yetenekli başrolleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Barış Arduç'un Yazman Şirketler Grubunun veliahtı Ege Yazıcı'ya hayat verdiği filmde Hande Erçel ise şirketin hırslı ve güzel CEO'su Aslı karakterine hayat veriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor. Özgün senaryosu ise Ceylan Naz Baycan'ın kaleminde çıkıyor.

Rüzgara Bırak Filminin Konusu Nedir?

Rüzgara Bırak Filminin Konusu Nedir?

Şirketinin gözüne kestirdiği gelecek vaat eden dev otel projesi için çalışmaya başlayan Yazman Şirketler Grubu CEO'su Aslı Mansoy'un önünde bir engel vardır. Bu engel şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı'dır. Çeşme'de yaşayan Ege'nin sörf okulunun olduğu koya otel yapmak isteyen şirketin hedefine ulaşması için Aslı'nın veliaht Ege Yazıcı'yı projeye ikna etmesi gerekir. Ancak Ege pek de ikna olacak gibi görünmüyordur... 

İkna etmesi zor ve Aslı'dan bambaşka bir hayat yaşayan Ege, aslında ikisi için de bambaşka hayatların kapısını açmak üzeredir. Peki, Aslı'nın istediği gibi koy otele mi dönüşecek yoksa Ege'nin sörf okulu ayakta mı kalacak?

Rüzgara Bırak Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Rüzgara Bırak Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Hande Erçel

  • Barış Arduç

  • Barış Aytaç

  • Gözde Mutluer

  • Deniz Balkanlı

  • Eray Sel

  • Fırat Turgut

  • Tuğrul Tülek

  • Ezgi Bahar 

  • Ahmet Saraçoğlu 

  • Serhat Nalbantoğlu 

  • Şebnem Dönmez 

  • Kevork Türker

Rüzgara Bırak Filmi Nerede Çekildi?

Rüzgara Bırak Filmi Nerede Çekildi?

Çekimleri Temmuz ayında tamamlanan Rüzgara Bırak filminin çekimleri İstanbul'da başladı. Çekimler Urla, Çeşme ve Alaçatı'da devam etti. Başrollerimiz Aslı ve Ege'nin yolları Çeşme'nin eşsiz güzelliğiyle huzurlu doğasında kesişti.

Rüzgara Bırak Nerede Yayınlanacak? Nereden İzleyebilirim?

Rüzgara Bırak Nerede Yayınlanacak? Nereden İzleyebilirim?

Güçlü oyuncu kadrosu ile Çeşme'nin güzellikleri içinde çekimleri tamamlanan Rüzgara Bırak filmi Netflix'te yayımlanacak.

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Rüzgara Bırak Ne Zaman Yayınlanacak?

Rüzgara Bırak Ne Zaman Yayınlanacak?

Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel'in rol aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat 2025 tarihinde Netflix'te izleyici ile buluşacak. 9 Ocak tarihinde ise tüm Avrupa ve Azerbaycan'da sinemalarda seyirci karşısına çıkacak.

İşte, Rüzgara Bırak Filminin Fragmanı 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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