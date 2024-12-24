Rüzgara Bırak Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Rüzgara Bırak Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Şirketinin gözüne kestirdiği gelecek vaat eden dev otel projesi için çalışmaya başlayan Yazman Şirketler Grubu CEO'su Aslı Mansoy'un önünde bir engel vardır. Bu engel şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı'dır. Çeşme'de yaşayan Ege'nin sörf okulunun olduğu koya otel yapmak isteyen şirketin hedefine ulaşması için Aslı'nın veliaht Ege Yazıcı'yı projeye ikna etmesi gerekir. Ancak Ege pek de ikna olacak gibi görünmüyordur...

İkna etmesi zor ve Aslı'dan bambaşka bir hayat yaşayan Ege, aslında ikisi için de bambaşka hayatların kapısını açmak üzeredir. Peki, Aslı'nın istediği gibi koy otele mi dönüşecek yoksa Ege'nin sörf okulu ayakta mı kalacak?