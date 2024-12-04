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Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Konusu Nedir? Yüzyıllık Yalnızlık Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Konusu Nedir? Yüzyıllık Yalnızlık Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 21:53

Usta yazar Gabriel Garcia Marquez'in Nobel Ödüllü ikonik romanından uyarlanan Yüzyıllık Yalnızlık (One Hundred Years of Solitude) dizisi, Aralık ayının gündemine oturdu! Dünyanın en çok satılan kitapları arasında yer alan Yüzyıllık Yalnızlık'ın dizi versiyonu sanat severleri heyecanlandırdı! Usta yazarın başyapıtı olarak kabul edilen eser Buendia ailesinin nesiller boyu süren hikayesini konu alıyor. Peki, Yüzyıllık Yalnızlık ne zaman başlıyor? 

İşte, Yüzyıllık Yalnızlık dizisinin konusundan oyuncularına bilmeniz gereken tüm detaylar...

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Nobel Edebiyat Ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez'in 1967 yılında Meksika'ya ilk gidişinde kaleme aldığı başyapıt, dünya çapında 50 milyondan fazla satılarak "en çok okunanlar" listesinde yer alıyor.

Nobel Edebiyat Ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez'in 1967 yılında Meksika'ya ilk gidişinde kaleme aldığı başyapıt, dünya çapında 50 milyondan fazla satılarak "en çok okunanlar" listesinde yer alıyor.

Diziye uyarlanarak tüm gözleri bir kez daha üzerine toplayan ölümsüz eser, Netflix'te seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor!

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Konusu Nedir?

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Konusu Nedir?

Gabriel Garcia Marquez'in çocukluk yıllarında yaşadıklarından esinlendiği eserde Buendia Ailesi'nin 6 kuşak boyunca yaşadıklarına şahitlik edeceğiz. Latin Amerika sokaklarında geçen bir asırlık hikayede çarpık aile ilişkilerine, doğaüstü olaylara, bir halkın yeniden doğuşuna ve yok oluşuna; büyücülerin, sihir yapan çingenelerin, öldükten sonra dirilenlerin, toprak yiyen kızın, dev karıncaların yer aldığı renkli dünyadan tanıklık edeceğiz. Efsanevi Macondo kasabasında, Buendía ailesi bir lanet, delilik ve imkansız bir aşkla karşı karşıya iken çıkamadıkları kısır döngüleri izleyeceğiz! 

Marquez'in büyülü gerçekçilik ögelerinin yer aldığı ölümsüz eserinde sanattan cinselliğe, aşktan yalnızlığa, yıkımdan yeniden varoluşa, yaşamın tüm renklerini göreceğiz!

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Claudio Cataño - Colonel Aureliano Buendía

  • Ella Becerra - Petronila

  • Santiago Vasquez - Aureliano Buendía

  • Moreno Borja - Melquiades

  • Leonardo Soto - José Arcadio

  • Marco González - Jose Arcadio Buendía

  • Jerónimo Barón 

  • Carlos Suárez - Úrsula Iguarán

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi Nerede Çekiliyor?

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi Nerede Çekiliyor?

Efsanevi Macondo Kasabası, Marquez'in doğduğu Kolombiya'da çekildi.

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez'in aynı adlı eserinden uyarlanıyor. Bugüne dek 40 dile çevrilen ölümsüz eser, İspanyolca dilinde ve Gabriel Garcia Marquez'in ailesinin de desteği ile ekranlardaki yerini alıyor. 

Dizinin yapımcılığını usta yazarın oğulları Rodrigo Garcia ve Gonzalo García Barcha üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Alex Garcia Lopez ve Laura Mora oturuyor.

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Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi Kaç Bölüm? İkinci Sezonu Olacak mı?

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi Kaç Bölüm? İkinci Sezonu Olacak mı?

Usta yazarın Nobel Edebiyat Ödülü kazanmasının 40. yılı olan 2022 yılında tanıtımı yapılan dizi, 16 bölümden oluşacak. Dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağına dair ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Nereden İzlenir?

Yüzyıllık Yalnızlık Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Nereden İzlenir?

Sanat severlerin heyecanla beklediği, açıkçası büyük umut besledikleri Yüzyıllık Yalnızlık dizisi, 11 Aralık'ta Netflix'te seyirci ile buluşacak.

İşte, Macondo'dan Son Görüntüler: Yüzyıllık Yalnızlık Tanıtımı 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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