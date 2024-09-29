The Judge From Hell Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? The Judge From Hell Nereden İzlenir?

Dizinin ana karakteri, Kang Bit Na, göz alıcı bir güzelliğe sahip ve seçkin bir yargıçtır. Fakat Kang Bit Na, aynı zamanda bir iblistir. İblis kimliği ile, insanları ölüme götürmekte ve yaptıklarının sonuçlarını düşünmeksizin hareket eden kötü insanları cezalandırmaktadır. Cezalandırdığı kişileri, daha sonra Cehennem'e gönderir. Bir gün, Kang Bit Na'nın yolu Han Da On ile kesişir.

Han Da On ise dost canlısı ve nazik biridir. Nobong Polis Karakolu'nda Şiddet Suçları Birimi 2'de dedektif olarak görev yapan, Han Da On keskin zekası ve güçlü gözlem yeteneğiyle dikkat çekmektedir. Onun sıcakkanlı ve kibar yanın dışında, hiç kimse tarafından bilinmeyen derin bir acısı vardır.

Birbirinden ayrı karakterlerle, bambaşka hayatlar yaşayan Kang Bit Na ve Han Da On'un yolları gibi kişiliklerinin de bazı kesişen yanları vardır. Ve bu tanışma, ikisininde yaşamlarında büyük bir dönüşümün habercisi olacaktır. Bakalım, daima kendisini önemseyen yargıç ile iyilik için mücadele eden Han Da On'u neler bekliyor neler...