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The Judge From Hell Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? The Judge From Hell Nereden İzlenir?

The Judge From Hell Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? The Judge From Hell Nereden İzlenir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 04:08

SBS'nin yayınlandığı anda büyük beğeni toplayan yeni dizisi 'The Judge From Hell', Güney Kore dizilerini yakında ntakip edenlerin meraklı bekleyişine değdi! Başrollerinde Park Shin Hye ve Kim Jae Young'un rol aldığı dizinin konusu ve oyuncuları kadar, dizinin kaç bölüm süreciği de merak edilenler arasında yer aldı. Peki, The Judge From Hell dizisinin konusu nedir? 

İşte The Judge From Hell dizisi hakkında merak edilenler...

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Son dönemlerde hızla popülerliğini artıran Güney Kore dizilerinin en yenisi The Judge From Hell, 21 Eylül'deki prömiyerinin ardından ülkemizde de büyük beğeni topladı.

Son dönemlerde hızla popülerliğini artıran Güney Kore dizilerinin en yenisi The Judge From Hell, 21 Eylül'deki prömiyerinin ardından ülkemizde de büyük beğeni topladı.

Bir süredir merakla beklenen ve yayınlandığı ilk andan itibaren büyük beğeni toplayan dizinin yönetmenliğini aynı zamanda 'Brave Citizen' filminin de yönetmeni olan Park Jin Pyo üstlendi. Sevilen oyuncular Park Shin Hye ve Kim Jae Young'un başrollerini paylaştığı dizinin konusu da son derece ilgi çekici.

The Judge From Hell Dizisinin Konusu Nedir?

The Judge From Hell Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin ana karakteri, Kang Bit Na, göz alıcı bir güzelliğe sahip ve seçkin bir yargıçtır. Fakat Kang Bit Na, aynı zamanda bir iblistir. İblis kimliği ile, insanları ölüme götürmekte ve yaptıklarının sonuçlarını düşünmeksizin hareket eden kötü insanları cezalandırmaktadır. Cezalandırdığı kişileri, daha sonra Cehennem'e gönderir. Bir gün, Kang Bit Na'nın yolu Han Da On ile kesişir. 

Han Da On ise dost canlısı ve nazik biridir. Nobong Polis Karakolu'nda Şiddet Suçları Birimi 2'de dedektif olarak görev yapan, Han Da On keskin zekası ve güçlü gözlem yeteneğiyle dikkat çekmektedir. Onun sıcakkanlı ve kibar yanın dışında, hiç kimse tarafından bilinmeyen derin bir acısı vardır. 

Birbirinden ayrı karakterlerle, bambaşka hayatlar yaşayan Kang Bit Na ve Han Da On'un yolları gibi kişiliklerinin de bazı kesişen yanları vardır. Ve bu tanışma, ikisininde yaşamlarında büyük bir dönüşümün habercisi olacaktır. Bakalım, daima kendisini önemseyen yargıç ile iyilik için mücadele eden Han Da On'u neler bekliyor neler...

The Judge From Hell Dizisinin Oyuncuları Kimleridir?

The Judge From Hell Dizisinin Oyuncuları Kimleridir?

  • Park Shin Hye - Kang Bit Na

  • Kim Jae Young - Han Da On

  • Kim In Kwon - Koo Man Do / Valak (Bit Na'nın asistanı)

  • Kim Hye Hwa - Kim So Yeong (Da On'un annesi)

  • Lee Joong Ok - Jae Hyun

  • Choi Dong Goo - Jung Sun Ho

  • Lee Mi Do - Seo Hwa Seon (Ceza dairesi 16 hakimi)

  • Lee Kyu Han - Jung Gyu Tae

  • Han Sang Jin - Ju Hyeong Seok (So Yeong'un kocası) 

  • Do Eun Ha - Choi Won Gyeong 

  • Kim Ah Young - Lee A Rong (Bit Na'nın asistanı) 

  • Kim Hong Pa - Jung Jae Gul 

  • Kim Young Ok - O Mi Ja

  • Kim Jae Hwa - Jung Myeong Suk

  • Kim Kwang Gyu - An Dae Yong

  • Lee Kyu Hoe - Na Young Jin

  • Oh Han Kyul - Yoo Min Jun

  • Park Ji Yun - Yoo Jung Im

  • Lee Ga Yeon - Joo Da Hui

  • Park Ji Hoon - Ko Eun Seop (Dedektif)

  • Kim Ji Hoon - Park Dong Hun (Dedektif)

The Judge From Hell Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

The Judge From Hell Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

SBS TV'de 21 Eylül 2024 tarihinde prömiyer yapan K-Drama kategorisindeki The Judge From Hell dizisinin sezonu, 14 bölümden oluşacak.

The Judge From Hell Dizisi Nereden İzlenir?

The Judge From Hell Dizisi Nereden İzlenir?

SBS TV'de her Cuma ve Cumartesi günü KST ile 22.00'de yayınlanacak olan The Judge From Hell, seçili bölgelerde Disney+'ta da yayınlanmaktadır.

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