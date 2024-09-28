Güney Kore Dizisi 'The Judge from Hell' Daha Şimdiden İzleyenlerin Kalbini Eritti
Güney Kore Dizisi 'The Judge from Hell' Daha Şimdiden İzleyenlerin Kalbini Eritti
Park Shin-hye ve Kim Jae-young'un başrolde oynadığı Güney Kore dizisi 'The Judge from Hell' izleyenlerin gönlünü daha şimdiden fethetmiş durumda. Zira ilk üç bölümü yayınlanan dizinin fanları, hayranlıklarını sosyal medyada belli etmek için akın etti. Gelin dizinin ayrıntılarına ve yorumlara birlikte bakalım.
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Park Jin-pyo'nun yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Park Shin-hye ve Kim Jae-young'un oynadığı Güney Kore dizisi 'The Judge from Hell' dizisi ilk sezonuyla gösterime girmeye başladı.
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İlk üç bölümü yayında olan ve halihazırda kasım ayına kadar 14 bölüm olarak yayınlanacak dizi daha şimdiden herkesin beğenisini topladı.
Diziyi izleyenler yorumlarını paylaşmak için sosyal medyaya akın etti desek yeridir. Bir kazada ölen yargıç Kang Bit-na'nın vücudunda yaşayan cehennemli bir iblis hakkında olan bu hikaye Kore dizisi severlerin kalbini eritmeye yetti.
Gelin o dikkat çeken yorumlara hep birlikte bakalım:
"Karakterin o kadar güzel hakkını veriyor ki sürekli kalkıp alkışlayasım geliyor"
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"Ay outfitleriyle boşuna aşk yaşamıyorum, gerçekten bu karakterin giydiği her şeye aşığım"
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"Bir şeytanın insana aşık olduğunda ne olur sorusunun cevabı ölümden daha beter bir gelecek demeleri ve Bael'in sesinin kulaklarımızda çınlaması"
"Sonunda fırsat buldum iblis yargıcıma başlamaya gidiyorum"
"Biri şeytan biri insan ama ikisi de çılgın. İkisi de tencere kapak gibi bence"
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Peki siz Güney Kore dizisi 'The Judge from Hell'i izliyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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