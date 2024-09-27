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Yeni Favorimiz Yükleniyor: Giray Altınok 'Karşılaşmalar'ın İlk Bölümünden Aşırı Komik Bir Fragman Paylaştı

Yeni Favorimiz Yükleniyor: Giray Altınok 'Karşılaşmalar'ın İlk Bölümünden Aşırı Komik Bir Fragman Paylaştı

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 18:18

Giray Altınok'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Karşılaşmalar' 4 Ekim'de ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Altınok'un X'te paylaştığı ilk bölümden bir video ise daha şimdiden izleyicileri heyecanlandırmaya yetti bile.

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Yönetmen koltuğunda Giray Altınok'un oturduğu ve Exxen platformunda izleyicilerle buluşacak olan 'Karşılaşmalar' dizisine sayılı günler kaldı.

Yönetmen koltuğunda Giray Altınok'un oturduğu ve Exxen platformunda izleyicilerle buluşacak olan 'Karşılaşmalar' dizisine sayılı günler kaldı.

Prens dizisinin yıldız oyuncusu Giray Altınok X/Twitter hesabından 'Karşılaşmalar'ın ilk bölümü olan "Rahmetlinin Hatları"ndan bir video paylaştı ve dizinin ilk bölümünün 4 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

İlk bölümden gelen fragman tabii ki heyecan yarattı. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarını eksik etmedi.

İlk bölümden gelen fragman tabii ki heyecan yarattı. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarını eksik etmedi.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Oyuncu kadrosunda Giray Altınok ile birlikte Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner ve Muammer Tali gibi isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda Giray Altınok ile birlikte Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner ve Muammer Tali gibi isimler yer alıyor.

'Karşılaşmalar' her bölümünde farklı oyuncularla ve farklı hikayelerle ekranlara gelecek. İzleyenlere günlük hayatta bu kadar da olmaz dedirten olayları gösterecek. Siz diziyi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

'Karşılaşmalar' her bölümünde farklı oyuncularla ve farklı hikayelerle ekranlara gelecek. İzleyenlere günlük hayatta bu kadar da olmaz dedirten olayları gösterecek. Siz diziyi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...

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Thistle

Mehmet Demirkol ne alaka? :D Hikaye ne olursa olsun, şu kadro için izlenir.