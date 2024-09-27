Yeni Favorimiz Yükleniyor: Giray Altınok 'Karşılaşmalar'ın İlk Bölümünden Aşırı Komik Bir Fragman Paylaştı

Giray Altınok'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Karşılaşmalar' 4 Ekim'de ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Altınok'un X'te paylaştığı ilk bölümden bir video ise daha şimdiden izleyicileri heyecanlandırmaya yetti bile.