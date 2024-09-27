Yeni Favorimiz Yükleniyor: Giray Altınok 'Karşılaşmalar'ın İlk Bölümünden Aşırı Komik Bir Fragman Paylaştı
Yeni Favorimiz Yükleniyor: Giray Altınok 'Karşılaşmalar'ın İlk Bölümünden Aşırı Komik Bir Fragman Paylaştı
Giray Altınok'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Karşılaşmalar' 4 Ekim'de ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Altınok'un X'te paylaştığı ilk bölümden bir video ise daha şimdiden izleyicileri heyecanlandırmaya yetti bile.
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Yönetmen koltuğunda Giray Altınok'un oturduğu ve Exxen platformunda izleyicilerle buluşacak olan 'Karşılaşmalar' dizisine sayılı günler kaldı.
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İlk bölümden gelen fragman tabii ki heyecan yarattı. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarını eksik etmedi.
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Oyuncu kadrosunda Giray Altınok ile birlikte Mahir İpek, Zerrin Sümer, Şükrü Özyıldız, Uraz Kaygılaroğlu, Sinem Kobal, Erdem Yener, Sarp Apak, Cem Gelinoğlu, Deniz Hamzaoğlu, Melis Babadağ, Bora Akkaş, Özlem Türkad, Kerem Özdoğan, Muttalip Müjdeci, Cansu Diktaş, Canberk Gültekin, Umut Kaya, Begüm Öner ve Muammer Tali gibi isimler yer alıyor.
'Karşılaşmalar' her bölümünde farklı oyuncularla ve farklı hikayelerle ekranlara gelecek. İzleyenlere günlük hayatta bu kadar da olmaz dedirten olayları gösterecek. Siz diziyi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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Mehmet Demirkol ne alaka? :D Hikaye ne olursa olsun, şu kadro için izlenir.