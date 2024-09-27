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Ana de Armas ile Keanu Reeves'in Heyecanla Beklenen 'Ballerina' Filminden İlk Fragman Geldi

Ana de Armas ile Keanu Reeves'in Heyecanla Beklenen 'Ballerina' Filminden İlk Fragman Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 10:44

John Wick serisinin yan ürünü olan 'Ballerina' filminden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara bakalım.

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John Wick serisinin yan ürünü olan ve üçüncüyle dördüncü filmin arasında geçen olayları anlatan 'Ballerina' filmi 2025'in en merakla beklenen yapımlarından biri.

John Wick serisinin yan ürünü olan ve üçüncüyle dördüncü filmin arasında geçen olayları anlatan 'Ballerina' filmi 2025'in en merakla beklenen yapımlarından biri.

Oyuncu kadrosunda Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane ve Keanu Reeves'in yer aldığı film balerin ve suikastçı olan Rooney'in ailesini öldürenlerden intikam almasını konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane ve Keanu Reeves'in yer aldığı film balerin ve suikastçı olan Rooney'in ailesini öldürenlerden intikam almasını konu alıyor.

6 Haziran 2025 tarihinde vizyona girmesi planlanan 'Ballerina' filminden ilk fragman geldi. Gelin hep birlikte izleyelim.

1. En iyisinin izinden gidiyor

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6. "Kral geri dönüyor"

6. "Kral geri dönüyor"
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