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Ünlü Katil Netflix'in 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi'ne Demediğini Bırakmadı

Ünlü Katil Netflix'in 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi'ne Demediğini Bırakmadı

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 10:36

Gerçek suç draması Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi'nin ana karakterlerinden biri olan Erik Menendez, diziye, yaratıcıya ve Netflix'e ateş püskürdü. Ünlü katil dizinin çok ileri gittiğini iddia etti.

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Ryan Murphy'nin yeni suç draması Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) şu an Netflix'te en çok izlenen yapımlardan biri.

Ryan Murphy'nin yeni suç draması Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) şu an Netflix'te en çok izlenen yapımlardan biri.

Dizi, 1989 yılında anne ve babasını öldüren Lyle ve Erik Menendez'in hikayesini konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nicholas Alexander Chavez, Cooper Koch, Javier Bardem ve Chloë Sevigny yer alıyor.

Dizi, 1989 yılında anne ve babasını öldüren Lyle ve Erik Menendez'in hikayesini konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nicholas Alexander Chavez, Cooper Koch, Javier Bardem ve Chloë Sevigny yer alıyor.

Dizide en çok dikkat çeken sahne ise kardeşlerin anne babasını öldürdükleri sahne. İzleyenler en çok bu kısmın gerçekliğini ve kan donduruculuğunu eleştiriyor. Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi'ni izleyenlerin tepkilerini bu içeriğimizden okuyabilirsiniz:

Ama diziyi eleştiren sadece izleyiciler değil. Variety'nin haberine göre kardeşlerden biri olan Erik Menendez'in eşi Tammi Menendez, Erik'in diziden hiç hoşlanmadığını ifade ettiği bir açıklama paylaştı.

Ama diziyi eleştiren sadece izleyiciler değil. Variety'nin haberine göre kardeşlerden biri olan Erik Menendez'in eşi Tammi Menendez, Erik'in diziden hiç hoşlanmadığını ifade ettiği bir açıklama paylaştı.
twitter.com

Erik Menendez yaptığı açıklamada "Yalanların ve Lyle'ın yıkıcı tasvirlerinin ötesine geçildiğinde korkunç bir Lyle karikatürü yaratıldığını ve Ryan Murphy'nin bunu kötü bir niyet olmadan yapamayacağını düşünüyorum" diyerek dizinin yaratıcısını eleştirdi.

Erik Menendez yaptığı açıklamada "Yalanların ve Lyle'ın yıkıcı tasvirlerinin ötesine geçildiğinde korkunç bir Lyle karikatürü yaratıldığını ve Ryan Murphy'nin bunu kötü bir niyet olmadan yapamayacağını düşünüyorum" diyerek dizinin yaratıcısını eleştirdi.

Bunun yanı sıra Netflix'in işledikleri suçu ve trajedilerini dürüst bir şekilde tasvir etmediğini, acı verici gerçekleri çok ileriye götürdüğünü dile getirdi. Bunun üzerine "Gerçek yeterli değil mi?" diyerek sitemini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra Netflix'in işledikleri suçu ve trajedilerini dürüst bir şekilde tasvir etmediğini, acı verici gerçekleri çok ileriye götürdüğünü dile getirdi. Bunun üzerine "Gerçek yeterli değil mi?" diyerek sitemini ortaya koydu.
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Siz Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi'ni izlediniz mi? Erik Menendez'in dizinin yaratıcısıya bu denli kızmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi'ni izlediniz mi? Erik Menendez'in dizinin yaratıcısıya bu denli kızmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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