Netflix'teki 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi' Cinayet Sahnesiyle İzleyenleri Dehşete Düşürdü
Netflix'teki 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi' Cinayet Sahnesiyle İzleyenleri Dehşete Düşürdü
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Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi'nin (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), Netflix'te yayına girdiği günden yana çok izlenen yapımlardan biri.
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Ryan Murphy'nin popüler suç draması Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story) dizisinin devamı olan bu yapım 1989 yılında Beverly Hills'de ailesini öldüren iki erkek kardeş olan Erik ve Lyle Menendez'in hikayesini konu alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch ve Nicholas Alexander Chavez yer alıyor.
Menendezlerin hikayesi çok izlendi ancak bir yandan da eleştirilere konu oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Lyle ve Erik'in ebeveynlerini öldürdükleri sahneleri çok vahşi buldu. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.
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10. "Lyle ve Erik'in ebeveynlerini öldürdüğü sahne çılgıncaydı, buna hiç hazır değildim"
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