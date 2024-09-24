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Netflix'teki 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi' Cinayet Sahnesiyle İzleyenleri Dehşete Düşürdü

Netflix'teki 'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi' Cinayet Sahnesiyle İzleyenleri Dehşete Düşürdü

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 08:56

Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi'nin devamı olan Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi Netflix'te gösterime girdi. Dizi çok izlense de cinayet sahnesiyle eleştirilerin odak noktası oldu.

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Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi'nin (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), Netflix'te yayına girdiği günden yana çok izlenen yapımlardan biri.

Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi'nin (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), Netflix'te yayına girdiği günden yana çok izlenen yapımlardan biri.

Ryan Murphy'nin popüler suç draması Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story) dizisinin devamı olan bu yapım 1989 yılında Beverly Hills'de ailesini öldüren iki erkek kardeş olan Erik ve Lyle Menendez'in hikayesini konu alıyor.

Ryan Murphy'nin popüler suç draması Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story) dizisinin devamı olan bu yapım 1989 yılında Beverly Hills'de ailesini öldüren iki erkek kardeş olan Erik ve Lyle Menendez'in hikayesini konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch ve Nicholas Alexander Chavez yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch ve Nicholas Alexander Chavez yer alıyor.

Menendezlerin hikayesi çok izlendi ancak bir yandan da eleştirilere konu oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Lyle ve Erik'in ebeveynlerini öldürdükleri sahneleri çok vahşi buldu. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

Menendezlerin hikayesi çok izlendi ancak bir yandan da eleştirilere konu oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Lyle ve Erik'in ebeveynlerini öldürdükleri sahneleri çok vahşi buldu. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

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10. "Lyle ve Erik'in ebeveynlerini öldürdüğü sahne çılgıncaydı, buna hiç hazır değildim"

10. "Lyle ve Erik'in ebeveynlerini öldürdüğü sahne çılgıncaydı, buna hiç hazır değildim"
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