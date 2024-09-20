Heyecanla Beklenen 'Wednesday' Dizisinden Harika Kamera Arkası Görüntüleri Geldi!
Heyecanla Beklenen 'Wednesday' Dizisinden Harika Kamera Arkası Görüntüleri Geldi!
İkinci sezonu heyecanla beklenen Netflix dizisi 'Wednesday'den kamera arkası videosu paylaşıldı. Gelin önce videoya ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Başrollerinde Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzmán'ın oynadığı Netflix dizisi 'Wednesday' tüm dünyanın heyecanla izlediği bir yapım.
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Wednesday Addams'ın öğrencilik yıllarını, ortaya çıkan psişik yeteneğinde ustalaşmaya, bir öldürme çılgınlığını engellemeye ve ebeveynlerini karıştıran gizemi çözmeye çalıştığı zamanları takip eden dizinin ikinci sezonu uzun zamandır bekleniyor.
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5. "NEDEN BU KADAR UZUN BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"
6. "Wednesday 2. sezon süper bir hit olacak"
7. "Ne kadar heyecanlandığımı anlatacak kelime bulamıyorum"
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8. "Emma her zamankinden daha güzel görünüyor"
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