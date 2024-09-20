Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Heyecanla Beklenen 'Wednesday' Dizisinden Harika Kamera Arkası Görüntüleri Geldi!

Heyecanla Beklenen 'Wednesday' Dizisinden Harika Kamera Arkası Görüntüleri Geldi!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 11:29

İkinci sezonu heyecanla beklenen Netflix dizisi 'Wednesday'den kamera arkası videosu paylaşıldı. Gelin önce videoya ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başrollerinde Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzmán'ın oynadığı Netflix dizisi 'Wednesday' tüm dünyanın heyecanla izlediği bir yapım.

Başrollerinde Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzmán'ın oynadığı Netflix dizisi 'Wednesday' tüm dünyanın heyecanla izlediği bir yapım.

Wednesday Addams'ın öğrencilik yıllarını, ortaya çıkan psişik yeteneğinde ustalaşmaya, bir öldürme çılgınlığını engellemeye ve ebeveynlerini karıştıran gizemi çözmeye çalıştığı zamanları takip eden dizinin ikinci sezonu uzun zamandır bekleniyor.

Wednesday Addams'ın öğrencilik yıllarını, ortaya çıkan psişik yeteneğinde ustalaşmaya, bir öldürme çılgınlığını engellemeye ve ebeveynlerini karıştıran gizemi çözmeye çalıştığı zamanları takip eden dizinin ikinci sezonu uzun zamandır bekleniyor.

Netflix geçtiğimiz saatlerde 2025 yılında yayınlanması beklenen diziden bir kamera arkası videosu yayınladı. Gelin hep birlikte o eğlenceli anları izleyelim.

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5. "NEDEN BU KADAR UZUN BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

5. "NEDEN BU KADAR UZUN BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"
twitter.com

6. "Wednesday 2. sezon süper bir hit olacak"

6. "Wednesday 2. sezon süper bir hit olacak"
twitter.com

7. "Ne kadar heyecanlandığımı anlatacak kelime bulamıyorum"

7. "Ne kadar heyecanlandığımı anlatacak kelime bulamıyorum"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8. "Emma her zamankinden daha güzel görünüyor"

8. "Emma her zamankinden daha güzel görünüyor"
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın