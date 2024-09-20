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Bekle Bekle Kuruduk! Heyecanla Beklenen Netflix Dizisi 'Squid Game'den Özel Bir Fragman Geldi

Bekle Bekle Kuruduk! Heyecanla Beklenen Netflix Dizisi 'Squid Game'den Özel Bir Fragman Geldi

dizi Netflix Squid Game
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 10:25

Heyecanla beklenen Netflix dizisi 'Squid Game'den yepyeni bir haber var. Dijital yayın platformu dizinin ikinci sezonundan özel bir fragman paylaştı.

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Netflix, ikinci sezonu heyecanla beklenen Güney Kore dizisi 'Squid Game'in yayın tarihinin 26 Aralık olduğunu geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Netflix, ikinci sezonu heyecanla beklenen Güney Kore dizisi 'Squid Game'in yayın tarihinin 26 Aralık olduğunu geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Tabii dizinin hayranları bu süreyi çok fazla bulmuştu. Zira neredeyse iki sezon arasında 4 yıla yakın bir süre var. Haliyle izleyiciler de bu duruma oldukça kızgın.

Tabii dizinin hayranları bu süreyi çok fazla bulmuştu. Zira neredeyse iki sezon arasında 4 yıla yakın bir süre var. Haliyle izleyiciler de bu duruma oldukça kızgın.

Başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı Netflix yapımı diziden hayranların merakını ve heyecanı bir nebze olsun dindirecek bir paylaşım geldi.

Başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı Netflix yapımı diziden hayranların merakını ve heyecanı bir nebze olsun dindirecek bir paylaşım geldi.

Netflix, 'Squid Game'in ikinci sezonundan özel bir fragman paylaştı. Gelin hep birlikte izleyelim.

1. Peki paylaşıma hangi yorumlar geldi?

1. Peki paylaşıma hangi yorumlar geldi?
twitter.com
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2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4. "Şimdi 1. sezonu tekrar izlemem gerekebilir"

4. "Şimdi 1. sezonu tekrar izlemem gerekebilir"
twitter.com

5. "ÖLMEYE ÇOK HAZIRIZ"

6.

6.
twitter.com
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7.

7.
twitter.com

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