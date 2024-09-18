Tartışmalı Bir Film Olan 'Arabistanlı Lawrence'ın Hikayesinden 3 Sezonluk Dizi Geliyor!
Tartışmalı Bir Film Olan 'Arabistanlı Lawrence'ın Hikayesinden 3 Sezonluk Dizi Geliyor!
1962 yapımı tartışmalı film 'Arabistanlı Lawrence'ın dizisi uyarlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerinde Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness ve Anthony Quinn'in oynadığı 'Arabistanlı Lawrence' filmi 1962 yılında vizyona girmiş ve tüm zamanların en iyi 100 filmi listesine girmiştir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz Lawrence'ın hem bilim insanı ve hem de İngiliz devleti için çalışan bir ajan olarak Arabistan'a gitmesini konu alan film o günden bugüne bir tartışma konusu haline gelmiştir.
Screen Rant'in haberine göre şimdi de bu tartışmalı film dizi olarak uyarlanıyor. 'Yarından Sonra' filminin yönetmeni Roland Emmerich, 'Arabistanlı Lawrence' filmini 'In Arabia' adında üç sezonluk bir dizi olarak uyarlamaya hazırlanıyor.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre ünlü yönetmen bu dizide sadece yepyeni bir gösteri dizi yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda birden fazla karaktere sahip olduğu için filmin hikayesini genişletecek.
Dizinin oyuncu kadrosu ve çekimlerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Bilinen tek şey dizinin bütçesinin 100 milyon doların üzerinde olduğu. Siz 'Arabistanlı Lawrence'ın dizi olarak uyarlanmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın