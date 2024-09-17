'Squid Game' Çalıntı mı? Hintli Bir Yönetmen Netflix'e Dava Açtı
'Squid Game' Çalıntı mı? Hintli Bir Yönetmen Netflix'e Dava Açtı
Hindistanlı bir yönetmen, 'Squid Game'in kendi filminden çalıntı olduğunu iddia ederek Netflix'e dava açtı. Netflix ise söz konusu iddiaları reddetti.
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Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' tüm dünyanın en sevilen dizilerinden biri. Şimdilerde diziyle ilgili çalıntı haberleri dönüp dolaşıyor.
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Independet'in haberine göre Hindistanlı bir sinemacı, 'Squid Game'in 2009 yapımı 'Luck' isimli filmini taklit ettiğini iddia ederek Netflix'e dava açtı. Ancak dijital yayın platformu bu iddiayı yalanlayıp reddetti.
Soham Shah'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir yeraltı kralının dünyanın dört bir yanındaki kumarbazlar onlara bahis oynarken şans faktörlerini test etmek için dünyanın dört bir yanından şansla donatılmış insanları işe almasını konu alıyor.
Bloomberg'e göre yönetmen Shah dava başvurusunda 'Squid Game'in ana hikayesinin, temasının, olay örgüsünün 'Luck' filmiyle benzerliğinin tesadüf olmadığını dile getiriyor.
Netflix ise bu iddianın dayanağının olmadığını ve 'Squid Game'in, yaratıcısı Hwang Dong-hyuk tarafından yazıldığını savunmaya kararlı olduklarını dile getiriyor.
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o zaman tüm romantik komedi filmleri de birbirinden çalıntı
bunca yıldır aklı nerdeymiş