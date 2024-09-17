Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
'Squid Game' Çalıntı mı? Hintli Bir Yönetmen Netflix'e Dava Açtı

'Squid Game' Çalıntı mı? Hintli Bir Yönetmen Netflix'e Dava Açtı

Hindistan dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 11:03

Hindistanlı bir yönetmen, 'Squid Game'in kendi filminden çalıntı olduğunu iddia ederek Netflix'e dava açtı. Netflix ise söz konusu iddiaları reddetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' tüm dünyanın en sevilen dizilerinden biri. Şimdilerde diziyle ilgili çalıntı haberleri dönüp dolaşıyor.

Netflix'in popüler dizisi 'Squid Game' tüm dünyanın en sevilen dizilerinden biri. Şimdilerde diziyle ilgili çalıntı haberleri dönüp dolaşıyor.

Independet'in haberine göre Hindistanlı bir sinemacı, 'Squid Game'in 2009 yapımı 'Luck' isimli filmini taklit ettiğini iddia ederek Netflix'e dava açtı. Ancak dijital yayın platformu bu iddiayı yalanlayıp reddetti.

Independet'in haberine göre Hindistanlı bir sinemacı, 'Squid Game'in 2009 yapımı 'Luck' isimli filmini taklit ettiğini iddia ederek Netflix'e dava açtı. Ancak dijital yayın platformu bu iddiayı yalanlayıp reddetti.

Soham Shah'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir yeraltı kralının dünyanın dört bir yanındaki kumarbazlar onlara bahis oynarken şans faktörlerini test etmek için dünyanın dört bir yanından şansla donatılmış insanları işe almasını konu alıyor.

Soham Shah'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir yeraltı kralının dünyanın dört bir yanındaki kumarbazlar onlara bahis oynarken şans faktörlerini test etmek için dünyanın dört bir yanından şansla donatılmış insanları işe almasını konu alıyor.

Bloomberg'e göre yönetmen Shah dava başvurusunda 'Squid Game'in ana hikayesinin, temasının, olay örgüsünün 'Luck' filmiyle benzerliğinin tesadüf olmadığını dile getiriyor.

Bloomberg'e göre yönetmen Shah dava başvurusunda 'Squid Game'in ana hikayesinin, temasının, olay örgüsünün 'Luck' filmiyle benzerliğinin tesadüf olmadığını dile getiriyor.

Netflix ise bu iddianın dayanağının olmadığını ve 'Squid Game'in, yaratıcısı Hwang Dong-hyuk tarafından yazıldığını savunmaya kararlı olduklarını dile getiriyor.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
1.Harald

o zaman tüm romantik komedi filmleri de birbirinden çalıntı

Enes Altan

bunca yıldır aklı nerdeymiş